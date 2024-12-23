ЭПАТАЖ ГОДА Стилист-парикмахер Алексей Солтан с женской грудью и серым паспортом оберегает ночной покой Таллинна

С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

В начале года эпатажный стилист-парикмахер привлек внимание эстонской общественности, открыв в Таллинне совместно со своим другом Карлосом кафе «Бали».

«Изюминка этого места - это я!» - без скромности заявлял Солтан о своем опыте ресторатора. И был совершенно прав: многие жители Таллинна приходили в кафе, чтобы встретиться с ним. Однако уже летом стало известно, что стилист покинул ресторанный бизнес, не раскрыв причин своего ухода.

Весной Солтан начал активную борьбу с ночными строительными работами на трамвайных путях под своими окнами. Проживая в начале улицы Гонсиори, он эмоционально жаловался, что его ночной покой нарушают шумные работы в самом центре города. Стилист неоднократно звонил в полицию, а затем решил придать истории публичность, отправив эмоциональное видео в редакцию: «На часах, бл**ь, 4:22! Под моим окном е**шут. Им вообще п**уй, что люди спят?!»

В откровенном и рейтинговом интервью для Limon LIVE Алексей Солтан заявил, что у него серый паспорт. Несмотря на то, что он свободно говорит на государственном языке, получать гражданство он не собирается. «Я - пришелец, у меня серый паспорт!» - с иронией отметил «король эпатажа», а его высказывание быстро разошлось по социальным сетям.

Яркие и смешные видео Солтана в TikTok набирают более 700 000 просмотров. Стилист регулярно выступает экспертом в развлекательных шоу. Помимо этого, в 2024 году он успел принять участие во множестве международных модельных проектов. Перед публикой он появлялся то в мини-шортах, то с розовыми волосами, то с накладной женской грудью. Как выяснилось, эффектный аксессуар Солтан сделал на заказ за границей.

В декабре новые снимки стилиста-парикмахера снова вызвали бурные обсуждения в соцсетях. Солтан заметно похудел, а его поклонники утверждают, что он увлекся инъекциями красоты. Одним словом, там, где появляется Алексей Солтан, скучно не бывает!