Житель Нарвы, который надеялся пойти на выставку с новой знакомой, стал жертвой мошенников, пишет «Северное побережье».
Флирт в интернете закончился потерей крупной суммы денег: житель Нарвы стал жертвой мошенников
В полицию обратился 21-летний мужчина, проживающий в Нарве, который познакомился с девушкой в Telegram.
Молодые люди собирались вместе пойти на выставку, для чего девушка отправила пострадавшему интернет-ссылку, необходимую для покупки билетов. Он купил билеты, но по указанному адресу их не доставили.
Мошенница посоветовала нарвитянину связаться с продавцом билетов и предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть деньги.
К сожалению, возврат денег не состоялся, и со счета пострадавшего было списано в общей сложности 405 евро.