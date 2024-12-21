Каким должен быть рождественский стол жителя Эстонии?

Мы не стремимся никого поучать, а скорее надеемся, что это даст несколько полезных идей для более сбалансированного рождественского меню.

Пример рождественского ужина

Полноценный рождественский обед или ужин, содержащий около 1000 ккал (примерно половина суточной нормы для человека весом 60 кг), может включать:

Закуски:

Одно большое эстонское яблоко и 2-3 мандарина.

Холодное блюдо:

Небольшая порция картофельного салата или росолье (200 г).

Горячее блюдо:

Небольшой кусок лосося (70 г) с картофелем (70 г).

Несколько ломтиков хлеба.

Основное блюдо:

Кровяная колбаса (60 г – одна крупная или две тонкие).

Жареная квашеная капуста (100 г).

Брусничное варенье (2 чайные ложки).

Тыквенный салат (100 г).

Десерт:

Небольшой кусочек пирога (50 г).

Легкие закуски:

Пара имбирных пряников и немного клюквы.

Такое рождественское меню сбалансированное и разнообразное, оно обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и другими необходимыми веществами.

Мы не рекомендуем одновременно подавать торт, мороженое, крендель, пирожки, печенье, шоколад и конфеты - вряд ли кто-то сможет попробовать все за один раз. Однако фрукты могут оставаться на столе в течение всех праздничных дней.

Полезная информация

Небольшая миска орехов (около 50 г) содержит 300–400 ккал, что составляет 15–20% от суточной нормы.

Плитка шоколада (100 г), кусок кекса или шоколадного торта (100 г, примерно 1/8 торта диаметром 20 см) обеспечивают до трети суточной нормы калорий.

Жареной свинины можно съесть на треть меньше, чем запеченного лосося, и в два раза меньше, чем постных кровяных колбасок при той же калорийности. Один лишний кусок свинины (300–400 ккал) потребует час бега вокруг елки, чтобы сжечь эти калории.

Самые полезные рождественские перекусы - клюква, яблоки и мандарины.

Тушеная квашеная капуста - не всегда «калорийная бомба» (60–100 ккал на 100 г).

С картофельным салатом и росолье стоит быть осторожнее - они плотные и сытные. Всего одна полная столовая ложка может содержать 100–150 ккал, что составляет 5–7% от суточной нормы калорий.

Питайтесь сбалансированно и наслаждайтесь праздником без лишних калорий!