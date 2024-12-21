Противник Небензи и «профессор из окопа»: кого меняет Зеленский при массовой ротации послов

В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой» за его отказ посетить Киев - этот немецкий фразеологизм означает человека, который притворяется незаслуженно обиженным.

Летом прошлого года Мельника назначили послом в непростую для Украины Бразилию, однако и там дипломат не нашел себя и теперь, и если указ Зеленского о его назначении в ООН появится, он получит возможность демонстрировать свое красноречие с самой высокой (формально) трибуны на планете.

В результате субботних указов пост посла Украины в Словении оставит генерал Андрей Таран. Его назначение на эту должность в мае 2022 года вызвало ряд критических комментариев в украинской прессе.

Перед отъездом в Любляну до ноября 2021 года Таран занимал пост министра обороны. В этот период ряд наблюдателей говорили о дисфункциональности сектора безопасности и обороны Украины из-за срыва выполнения государственного оборонного заказа, а также личного конфликта Тарана с тогдашним главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Назначение Тарана послом в Словению называли политическим подарком.

Заменит Тарана в Любляне Петр Бешта, до сих пор занимавший пост посла Украины в Литве. Еще одно заметное кадровое решение - увольнение посла Украины в Китае.

Официальный Киев долго определялся с кандидатурой своего представителя в одной из ключевых стран мира: после смерти бывшего посла Сергея Камышева в феврале 2021 года этот пост оставался вакантным.