Случайный прохожий нашел тело пропавшего 65-летнего Прийта

Согласно данным полиции, Прийт покинул попечительский дом в Локса рано утром в субботу, 21 декабря, или накануне вечером.

Полиция проверила адреса, связанные с Прийтом, и опросила сотрудников попечительского дома, чтобы выяснить возможное направление его передвижения. Были обследованы окрестности Локса и Кехра, однако поиски не дали результатов.

В воскресенье утром, 22 декабря, полиция сообщила, что случайный прохожий обнаружил в городе Локса тело Прийта. Оснований подозревать преступление в его смерти нет.