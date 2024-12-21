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Случайный прохожий нашел тело пропавшего 65-летнего Прийта

Обновлено 22 декабря 2024, 11:12
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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 65-летнего Прийта, который ушел из попечительского дома в Локса и не вернулся. 

Согласно данным полиции, Прийт покинул попечительский дом в Локса рано утром в субботу, 21 декабря, или накануне вечером.

Полиция проверила адреса, связанные с Прийтом, и опросила сотрудников попечительского дома, чтобы выяснить возможное направление его передвижения. Были обследованы окрестности Локса и Кехра, однако поиски не дали результатов.

В воскресенье утром, 22 декабря, полиция сообщила, что случайный прохожий обнаружил в городе Локса тело Прийта. Оснований подозревать преступление в его смерти нет.

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