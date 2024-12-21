Ушел из дома призрения и не вернулся: полиция ищет 65-летнего Прийта

Согласно данным полиции, Прийт покинул дом призрения в Локса рано утром в субботу или накануне вечером. До сих пор он не вернулся, и его местонахождение неизвестно.

Полиция проверила адреса, связанные с Прийтом, и опросила сотрудников дома призрения, чтобы выяснить возможное направление его передвижения. Были обследованы окрестности Локса и Кехра, однако поиски пока не дали результатов.

Прийт лысый. Предположительно, он ушел из дома призрения в домашней одежде и тапочках.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Прийта, сообщить об этом по номеру 112.