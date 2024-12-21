Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Ушел из дома призрения и не вернулся: полиция ищет 65-летнего Прийта

Copy
Пропавший 65-летний Прийт.
Пропавший 65-летний Прийт. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 65-летнего Прийта, который ушел из дома призрения в Локса и не вернулся. 

Согласно данным полиции, Прийт покинул дом призрения в Локса рано утром в субботу или накануне вечером. До сих пор он не вернулся, и его местонахождение неизвестно. 

Полиция проверила адреса, связанные с Прийтом, и опросила сотрудников дома призрения, чтобы выяснить возможное направление его передвижения. Были обследованы окрестности Локса и Кехра, однако поиски пока не дали результатов.

Прийт лысый. Предположительно, он ушел из дома призрения в домашней одежде и тапочках. 

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Прийта, сообщить об этом по номеру 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх