«Это больше не тот университет, в котором я хочу работать»: Сассь Хенно уходит с должности преподавателя в EKA

«Это больше не тот университет, в котором я хочу работать. В связи с этим я отменяю свои лекции по творческому письму, которые должны были начаться в январе», - заявил эстонский писатель Сассь Хенно в посте в Facebook.

«Я хочу отметить, что поддержал Израиль после событий 7 октября 2023 года, когда террористы ворвались на музыкальный фестиваль в Израиле, убивая, насилуя и захватывая в заложники невинных людей. В это время палестинцы праздновали на улицах, а лозунги «от реки до моря» вновь начали звучать, подразумевая, что еврейское государство не имеет права на существование и евреев можно убивать и насиловать - так же, как считал один закомплексованный диктатор в Германии во время Второй мировой войны», - заявил он.

«Я не слышал от сторонников Палестины ни призывов освободить невинных заложников, ни осуждения насилия над мирными жителями. Это отвратительный и бесчеловечный способ нарушить перемирие», - считает Хенно.