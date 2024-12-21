В связи с недавним заявлением ректора Эстонской академии художеств (EKA) и прекращением сотрудничества с израильским университетом, писатель Сассь Хенно покидает должность преподавателя творческого письма в EKA.
«Это больше не тот университет, в котором я хочу работать»: Сассь Хенно уходит с должности преподавателя в EKA
«Это больше не тот университет, в котором я хочу работать. В связи с этим я отменяю свои лекции по творческому письму, которые должны были начаться в январе», - заявил эстонский писатель Сассь Хенно в посте в Facebook.
«Я хочу отметить, что поддержал Израиль после событий 7 октября 2023 года, когда террористы ворвались на музыкальный фестиваль в Израиле, убивая, насилуя и захватывая в заложники невинных людей. В это время палестинцы праздновали на улицах, а лозунги «от реки до моря» вновь начали звучать, подразумевая, что еврейское государство не имеет права на существование и евреев можно убивать и насиловать - так же, как считал один закомплексованный диктатор в Германии во время Второй мировой войны», - заявил он.
«Я не слышал от сторонников Палестины ни призывов освободить невинных заложников, ни осуждения насилия над мирными жителями. Это отвратительный и бесчеловечный способ нарушить перемирие», - считает Хенно.
Хенно строго осудил поддержку терроризма и экстремизма. «В этом конфликте моя позиция ясна. Евреи имеют право жить в мире и спокойно посещать музыкальные фестивали. Куда им еще идти? В море? Те, кто считает, что еврейское государство не должно существовать, явно стоят по другую сторону этого конфликта. Решение между двумя государствами до 7 октября как-то функционировало. Конечно, палестинцы тоже имеют право на мирную жизнь без разрушений их домов и городов, - сказал он. - Не поддерживайте терроризм и не радуйтесь нападениям на фестивали. Лучше стройте школы и университеты, занимайтесь наукой, создавайте литературу, музыку, искусство и экспортируйте что-то, кроме экстремизма. Тогда жизнь наладится. Знания и труд, а не поиск виноватых, решают многие проблемы».
По его мнению, настоящая проблема палестинцев не в существовании еврейского государства, созданного на побережье в середине прошлого века. «На их собственных территориях не видно ни процветания, ни счастья. Проблема скорее в привычке винить в своих бедах всех, кроме себя. Это напоминает поведение людей, которые обвиняют других даже в собственных ошибках. У нас тоже есть пример - страна по другую сторону Чудского озера, которая всегда винит весь мир в своих бедах», - сказал он.
По мнению Хенно, лучше было бы не начинать нападение вовсе. «Война - это действительно ужасно. Но на войне нужно уничтожать тех, кто делает все, чтобы уничтожить тебя. И если ты после этого начинаешь кричать «помогите, меня разрушают», но при этом сам пересек границу или линию контроля и терроризировал мирных жителей - неудивительно, что тебя и твою территорию сровняют с землей или отключат тебе воду», - заявил он.