Внимание, водители! На дорогах риск гололедицы

Во второй половине дня в субботу облачно, идут дожди и мокрый снег, на востоке страны также снег. Во время осадков видимость может быть ограничена.

Поверхность главных и второстепенных шоссе мокрая от реагента, в Вирумаа также встречаются покрытые мокрым снегом участки. Температура воздуха и на поверхности дорог плюсовая везде кроме юго-востока страны, где температура на поверхности дорог немного ниже нуля.

По прогнозу, вечером и ночью ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью сильный ветер, особенно на островах и в Пярнумаа, где порывы ветра будут достигать 25 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла, высокая вероятность гололедицы.