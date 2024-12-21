Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки

Это перевод материала из Бразильской службы Би-би-си и сотрудников проекта «100 женщин». Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Даяне Лейте никогда не собиралась становиться работницей секс-индустрии, но когда ей было 17, ее муж умер от сердечного приступа, и она не смогла оплатить похороны.

Ее родной город, Итайтуба на севере бразильского штата Пара расположился в самом центре района, где ведется нелегальная добыча золота, поэтому подруга предложила ей найти деньги, занимаясь сексом со старателями в глубине Амазонки.

«Поездка на шахты — это как игра в кости — говорит она. — Женщины там подвергаются унижениям. Их могут бить по лицу и кричать на них. Я спала в своей спальне, а один парень запрыгнул в окно и приставил мне пистолет к голове. А если они платят, то хотят владеть женщинами».

Даяне удалось собрать деньги на похороны, и в 18 лет она родила своего первого ребенка. Последние 16 лет, как и многие женщины в Итайтубе, она периодически возвращается на шахты, чтобы работать поваром, прачкой, барменшей и секс-работницей.

Теперь ей нужно содержать семью из семи человек.

Даяне Лейте. Фото: BBC