Журналист о скандале в EKA: ректор должен понимать, что происходит в Эстонии

«Резонанс, вызванный этим решением, оказался весьма примечательным. Возможно, это даже самый громкий академический скандал года в Эстонии», - отметил Хыбемяги, ссылаясь на ситуацию в EKA.

Рууссаар подчеркнул, что это наглядный пример того, как эмоции и мировоззрения могут стать проблемой, если их игнорировать или не воспринимать всерьез с самого начала.