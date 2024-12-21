В программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууссаар обсудили последние важные события. Среди прочего речь шла о прекращении сотрудничества Эстонской академии художеств (EKA) с израильским университетом.
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Журналист о скандале в EKA: ректор должен понимать, что происходит в Эстонии
«Резонанс, вызванный этим решением, оказался весьма примечательным. Возможно, это даже самый громкий академический скандал года в Эстонии», - отметил Хыбемяги, ссылаясь на ситуацию в EKA.