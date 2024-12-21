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Журналист о скандале в EKA: ректор должен понимать, что происходит в Эстонии

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Прийт Хыбемяги.
Прийт Хыбемяги. Фото: Mihkel Maripuu

В программе Keskpäevatund на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Игнар Фьюк и Айнар Рууссаар обсудили последние важные события. Среди прочего речь шла о прекращении сотрудничества Эстонской академии художеств (EKA) с израильским университетом.

«Резонанс, вызванный этим решением, оказался весьма примечательным. Возможно, это даже самый громкий академический скандал года в Эстонии», - отметил Хыбемяги, ссылаясь на ситуацию в EKA.

Рууссаар подчеркнул, что это наглядный пример того, как эмоции и мировоззрения могут стать проблемой, если их игнорировать или не воспринимать всерьез с самого начала.

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