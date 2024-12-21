Власти Германии получали предупреждения о напавшем в Магдебурге

Die Welt пишет, что с ней связалась жительница Саудовской Аравии. Она предоставила скриншот электронного письма от сентября 2023 года. Женщина писала по-английски об аль-Абдулмохсене, что «есть парень, который говорит, что собирается убить случайных граждан Германии, пожалуйста, сделайте что-нибудь и арестуйте его как можно скорее». Однако письмо было отправлено не стражам порядка столицы Германии, а в полицию городка Берлин в американском штате Нью-Джерси. В конце 2023 года женщина предупреждала об аль-Абдулмохсене и в аккаунте Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ в соцсети Х, но получила лишь отписку, пишет Welt.

Нападение в Магдебурге

На рождественском базаре в городе Магдебург черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, на большой скорости въехал в толпу. Злоумышленник Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточняет, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт.

Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: «Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца».

Как пишет Die Welt, недавно аль-Абдулмохсен выдвинул в соцсетях несколько запутанных обвинений против властей Германии. Среди прочего, он обвинил их в недостаточности мер по борьбе с исламизмом и плохом отношении к саудовским беженцам.