В 2024 году в Эстонии прогнозируется новый антирекорд рождаемости

По состоянию на конец ноября, в этом году родилось на тысячу детей меньше, чем в прошлом. По данным Департамента статистики, рождаемость стала резко падать с 2021 года.

«Тренд на снижение рождаемости наблюдается уже очень давно. Но в 2021-2022 годах это падение было особенно резким, и в последние годы рождаемость остается на самом низком уровне. Если в 2021-м у нас рождалось в месяц в среднем 1100 детей, то в 2024 году - 800», - пояснила специалист Департамента статистики Терье Трасберг.