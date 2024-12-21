Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В 2024 году в Эстонии прогнозируется новый антирекорд рождаемости

Copy
Новорожденный.
Новорожденный. Фото: Shutterstock

Согласно прогнозам, в этом году будет установлен новый рекорд по снижению численности новорожденных, пишет Rus.ERR.

По состоянию на конец ноября, в этом году родилось на тысячу детей меньше, чем в прошлом. По данным Департамента статистики, рождаемость стала резко падать с 2021 года.

«Тренд на снижение рождаемости наблюдается уже очень давно. Но в 2021-2022 годах это падение было особенно резким, и в последние годы рождаемость остается на самом низком уровне. Если в 2021-м у нас рождалось в месяц в среднем 1100 детей, то в 2024 году - 800», - пояснила специалист Департамента статистики Терье Трасберг.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх