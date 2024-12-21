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Пенсионеры, студенты, родители-одиночки: растет число жителей Эстонии, нуждающихся в продовольственной помощи

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В четверг волонтер Анника Суур наполнила продуктовый шкаф у тартуского рынка.
В четверг волонтер Анника Суур наполнила продуктовый шкаф у тартуского рынка. Фото: Margus Ansu

Тартуские волонтеры словно гномы. Они раздают людям продукты, которые в противном случае пришлось бы выбросить. Иногда они даже не успевают наполнить продуктовые шкафы, поскольку нуждающиеся в продовольственной помощи приходят пораньше - тогда продукты дают прямо в руки

Добровольцы из Foodsharing Tartu уже несколько лет спасают продукты от утилизации и раздают их тем, кто в них нуждается. Работы у них меньше не становится - наоборот, число нуждающихся постоянно растет.

«Я начала заниматься этим в ноябре 2023 года и могу с уверенностью сказать, что количество пользователей продуктовых шкафов за год увеличилось в несколько раз, - рассказывает волонтер Яне Рааметс. - Очевидно, что потребность в помощи растет - жизнь дорожает, а зарплаты не поспевают за этим. Однако мы не занимаемся социальной поддержкой и раздаем еду всем желающим, независимо от их статуса».

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