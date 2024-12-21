Тартуские волонтеры словно гномы. Они раздают людям продукты, которые в противном случае пришлось бы выбросить. Иногда они даже не успевают наполнить продуктовые шкафы, поскольку нуждающиеся в продовольственной помощи приходят пораньше - тогда продукты дают прямо в руки.
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Пенсионеры, студенты, родители-одиночки: растет число жителей Эстонии, нуждающихся в продовольственной помощи
Добровольцы из Foodsharing Tartu уже несколько лет спасают продукты от утилизации и раздают их тем, кто в них нуждается. Работы у них меньше не становится - наоборот, число нуждающихся постоянно растет.