Кровавая расправа в Рождество: житель Эстонии убил двух женщин и маленькую девочку

Ровно 30 лет назад, 27 декабря 1994 года, на одном из хуторов в деревне Вяйке-Кыпу вспыхнул пожар. Местные жители вовремя заметили горящий дом и бросились тушить огонь.

После того, как пожар был потушен в доме было обнаружено три трупа с признаками насильственной смерти. Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов.

Накануне Рождества 1994 года Маргус и его сожительница Рийна приехали в Вильяндимаа на хутор в деревне Вяйке-Кыпу, чтобы отметить праздники. Для хозяйки хутора, Рийны и ее дочери это Рождество станет последним. Фото: Pixabay

Но кто мог так зверски убить 86-летнюю хозяйку хутора Анну, 28-летнюю Рийну и ее восьмилетнюю дочь Кадри?

Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов

В ходе следствия было установлено, что в ту роковую рождественскую ночь в доме были еще двое: сожитель Рийны - 33-летний Маргус Розенберг и его семилетний сын Андрус. Позднее станет известно об еще одной страшной детали этого преступления - поджигать хутор и скрывать следы преступления Маргуса помогала его мать.

Ключевым свидетелем по делу об убийстве трех человек станет семилетний мальчик, сын Маргуса. Фото: Pixabay

Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого. Что скрывала семья Розенбергов и почему в 1980 году они внезапно покинули территорию Эстонии?

Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого