В 20-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о жестоком убийстве в рождественскую ночь: жертвами стали две женщины и маленькая девочка.
Кровавая расправа в Рождество: житель Эстонии убил двух женщин и маленькую девочку
Ровно 30 лет назад, 27 декабря 1994 года, на одном из хуторов в деревне Вяйке-Кыпу вспыхнул пожар. Местные жители вовремя заметили горящий дом и бросились тушить огонь.
После того, как пожар был потушен в доме было обнаружено три трупа с признаками насильственной смерти. Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов.
Но кто мог так зверски убить 86-летнюю хозяйку хутора Анну, 28-летнюю Рийну и ее восьмилетнюю дочь Кадри?
Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов
В ходе следствия было установлено, что в ту роковую рождественскую ночь в доме были еще двое: сожитель Рийны - 33-летний Маргус Розенберг и его семилетний сын Андрус. Позднее станет известно об еще одной страшной детали этого преступления - поджигать хутор и скрывать следы преступления Маргуса помогала его мать.
Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого. Что скрывала семья Розенбергов и почему в 1980 году они внезапно покинули территорию Эстонии?
Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого
О том, что произошло в доме в Рождество, почему Маргус убил двух женщин и ребенка, что скрывало его прошлое, почему все взрослые члены семьи Розенбергов одновременно оказались за решеткой и что скрывает тайна рождения сына убийцы, слушайте в 20-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Даниэль Гилман и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.