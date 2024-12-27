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Кровавая расправа в Рождество: житель Эстонии убил двух женщин и маленькую девочку

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В очередном выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?» ведущие расскажут об убийце Маргусе Розенберге.
В очередном выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?» ведущие расскажут об убийце Маргусе Розенберге. Фото: Коллаж Rus.Postimees/stable diffusion fooocus v2/Эльмо Рийг

В 20-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о жестоком убийстве в рождественскую ночь: жертвами стали две женщины и маленькая девочка.

Ровно 30 лет назад, 27 декабря 1994 года, на одном из хуторов в деревне Вяйке-Кыпу вспыхнул пожар. Местные жители вовремя заметили горящий дом и бросились тушить огонь.

После того, как пожар был потушен в доме было обнаружено три трупа с признаками насильственной смерти. Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов.

Накануне Рождества 1994 года Маргус и его сожительница Рийна приехали в Вильяндимаа на хутор в деревне Вяйке-Кыпу, чтобы отметить праздники. Для хозяйки хутора, Рийны и ее дочери это Рождество станет последним.
Накануне Рождества 1994 года Маргус и его сожительница Рийна приехали в Вильяндимаа на хутор в деревне Вяйке-Кыпу, чтобы отметить праздники. Для хозяйки хутора, Рийны и ее дочери это Рождество станет последним. Фото: Pixabay

Но кто мог так зверски убить 86-летнюю хозяйку хутора Анну, 28-летнюю Рийну и ее восьмилетнюю дочь Кадри?

Как писали тогда в газетах, кровавая сцена в доме напоминала кадр из фильма ужасов

В ходе следствия было установлено, что в ту роковую рождественскую ночь в доме были еще двое: сожитель Рийны - 33-летний Маргус Розенберг и его семилетний сын Андрус. Позднее станет известно об еще одной страшной детали этого преступления - поджигать хутор и скрывать следы преступления Маргуса помогала его мать.

Ключевым свидетелем по делу об убийстве трех человек станет семилетний мальчик, сын Маргуса.
Ключевым свидетелем по делу об убийстве трех человек станет семилетний мальчик, сын Маргуса. Фото: Pixabay

Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого. Что скрывала семья Розенбергов и почему в 1980 году они внезапно покинули территорию Эстонии?

Также после задержания Маргуса всплывут детали его жуткого прошлого

О том, что произошло в доме в Рождество, почему Маргус убил двух женщин и ребенка, что скрывало его прошлое, почему все взрослые члены семьи Розенбергов одновременно оказались за решеткой и что скрывает тайна рождения сына убийцы, слушайте в 20-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Маргус Розенберг в 1997 году. За несколько минут до оглашения судебного приговора.
Маргус Розенберг в 1997 году. За несколько минут до оглашения судебного приговора. Фото: Elmo Riig

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.

Озвучивали: Даниэль Гилман и Иван Скрябин.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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