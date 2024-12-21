Трагическое ДТП в Харьюмаа: погиб 18-летний юноша, еще трое пострадали

По предварительным данным, первыми столкнулись автомобили BMW и Subaru. BMW ехал из Хаапсалу в сторону Таллинна, а Subaru - в сторону Хаапсалу. Затем Audi, двигавшаяся в сторону Хаапсалу, столкнулась с одной из машин.

В момент аварии в BMW находились три человека. 18-летний пассажир в результате аварии получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте. 22-летнего водителя и второго 18-летнего пассажира, сидевшего на заднем сиденье, скорая помощь доставила в больницу.

За рулем Subaru находился 30-летний мужчина, он был в машине один. На месте полицейские по первоначальным показаниям установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорая помощь доставила водителя в больницу, и экспертиза установит точную степень его опьянения.

За рулем Audi находился 27-летний мужчина, который также был в машине один. Медики осмотрели его на месте, травм у него не обнаружено.

Как и по какой причине произошло ДТП еще устанавливается.