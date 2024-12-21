Итоги 2024 года на рынке недвижимости: со дна – к буму

Год начался для интересующихся недвижимостью пессимистично – высокий уровень Euribor и маржи по ипотечным кредитам настолько снизили платежеспособность людей, что рынок недвижимости оказался в непростых условиях. Однако к середине года рынок поднялся со дна и сейчас продолжает быстро восстанавливаться.

По словам члена правления Uus Maa Kinnisvarabüroo Игоря Хабала, активность на рынке недвижимости во второй половине текущего года увеличилась на 20% и местами даже достигла уровня периода бума. «На фоне продолжающегося снижения Euribor мы наблюдаем смещение баланса сил от покупателей к продавцам», - с оптимизмом отметил Хабал.

О восстановлении свидетельствует и статистика портала Kinnisvara24, где, несмотря на пассивное первое полугодие, за год объявления просматривали на 24% чаще, чем в прошлом году. Выросла и активность размещающих объявления – ежемесячно частные лица добавляли на портал на 29% больше объявлений, чем в 2023 году. «Уже в июле, с началом ажиотажа на арендные квартиры, активность на портале заметно выросла, а как только появились новости о снижении Euribor, люди начали с энтузиазмом просматривать объявления о продаже квартир и домов», - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.