Чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри, выиграв поединок-реванш в Саудовской Аравии и оставшись непобежденным.
Бой тысячелетия ⟩ Усик победил Фьюри в поединке-реванше, защитив титул чемпиона мира по боксу
По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Усику: 116-112.
Поединок принес украинскому боксеру 23-ю победу на ринге. Он сохранил за собой три чемпионских пояса и остался непобежденным.
Это была вторая встреча на ринге 37-летнего украинца Усика и 36-летнего британца Фьюри по прозвищу Gypsy King, Цыганский король.
Первая состоялась в мае 2024 года там же, в Саудовской Аравии. Украинский боксер был признан победителем раздельным решением судей. Фьюри поражения не признал. До встречи с Усиком он не проигрывал ни одного поединка, а на 34 победы у него была только одна ничья.
Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в тяжелом весе, собрав четыре чемпионских пояса главных боксерских организаций — IBF, WBO, WBA и WBC.
Чтобы принять участие во втором поединке с Фьюри, Усик отказался от пояса чемпиона по версии IBF, поскольку он не предусматривает защиты титула с предыдущим соперником.
Таким образом, во второй их встрече на кону были звания чемпиона по версии трех боксерских организаций: WBC, WBA и WBO. Их обладатель получает титул «объединенного» чемпиона мира.
До того как стать абсолютным чемпионом мира, Усик в 2012 году выиграл олимпийское золото в Лондоне. До встречи с Фьюри он провел 22 поединка и все выиграл.
За вторым боем Усика и Фьюри впервые в истории профессионального бокса следил искусственный интеллект, однако решение о победе принималось без его участия. ИИ, впрочем, тоже назвал победителем украинского боксера.
Фаворитом поединка у букмекеров был Усик, несмотря на то, что Фьюри выше Усика на 15 сантиметров, а накануне боя был еще и значительно, почти на 25 кг, тяжелее.
Украинские политики и военные с ликованием отреагировали на победу Усика.
Президент Украины Владимир Зеленский счел победу соотечественника символичной. Он написал в официальном президентском телеграм-аккаунте: «Победа! Такая важная и такая нужная нам всем сейчас. Защитив чемпионский титул, Александр доказал: мы, украинцы, своего не отдадим. И как бы тяжело не было — победим. Ринг, поле боя или дипломатическая арена — бьемся и своего не отдадим».
Посты о победе украинского боксера опубликовали также глава офиса Зеленского Андрей Ермак, губернаторы и омбудсмен Дмитрий Лубинец.
«Достойная и блестящая победа! Эта победа сегодня — не только твоя личная. Это — победа Украины!» — поздравил Усика мэр Киева, в прошлом чемпион по боксу по версии WBO Виталий Кличко.
Реванш также должен побить рекорд по суммарному гонорару боксеров. Он составит 190 млн долларов.
За первую встречу на ринге Усик и Фьюри получили на двоих порядка 100 млн долларов, из них порядка 70 млн досталось британцу. На этот раз гонорар Усика как чемпиона и победителя второго боя должен вырасти.
Вторая победа Усика делает призрачной вероятность третьего поединка с Фьюри, хотя такая возможность и предусмотрена контрактом.