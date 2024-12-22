Теракт на рождественской ярмарке: в ФРГ не видят исламистского мотива

В ночь на воскресенье, 22 декабря, полиция Магдебурга сообщила, что суд выдал по запросу прокуратуры ордер на арест злоумышленника, который на полной скорости въехал на автомобиле в посетителей рождественской ярмарки.

Решением суда 50-летний подозреваемый был помещен в камеру предварительного заключения в связи с обвинением в пяти случаях убийства, а также покушении на убийство и нанесении телесных повреждений в большом количестве случаев. Полиция обнародовала данные о пяти жертвах нападения. Это девятилетний мальчик, а также женщины в возрасте 52, 45, 75 и 67 лет.

По словам главы Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгера Мюнха, мотив злоумышленника, пока не может быть установлен со стопроцентной вероятностью. Однако, несмотря на способ совершения преступления, пока нет признаков того, что речь идет об исламистском теракте, заявил он в эфире телеканала ZDF.

Глава BKA указал, что генпрокуратура Германии еще не приняла решения относительно того, как классифицировать это деяние. Вместе с тем Мюнх подтвердил, что подозреваемый враждебно относился к исламу и занимался правоэкстремистскими платформами. Однако пока нельзя сказать окончательно, что преступление имело политическую подоплеку, подчеркнул он.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге