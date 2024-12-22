Фото Читательница Rus.Postimees: уже больше девяти часов автобус стоит в огромной пробке на границе

«Уже больше девяти часов автобус стоит в огромной пробке в сторону хорватско-сербской границы, - пишет в редакцию Rus.Postimees Наталья, отмечая, что автобус ждет на погранпереходе Бояково. - Никакой информации нет, сколько еще тут простоим».

Очень на хорватско-сербской границе кажется бесконечной. Фото: Фото читательницы

В отзывах к этому погранпереходу масса жалоб на длинные очереди и бесконечные часы ожидания.

«Мы ждали семь часов. При таком длительном ожидании мы думали, что нас тщательно проверят, однако, к моему удивлению, этого не произошло, - говорится в одном из отзывов, который был оставлен несколько месяцев назад. - Они лишь очень медленно проверяли наш паспорт. Мой косоглазый чихуахуа мог бы сделать это в пять раз быстрее. Пожалуйста, избегайте этого перехода всеми возможными способами и, если у вас есть возможность, путешествуйте через Венгрию».

Традиционно большие очереди наблюдаются в предрождественский период, во время праздников, а также в начале января.

1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне. С тех пор границы с Италией, Словенией и Венгрией открыты, однако пограничный режим сохраняется на востоке страны, с не входящими в ЕС и шенген Боснией, Черногорией и Сербией.