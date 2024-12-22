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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву и встретился с Путиным (4)

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Роберт Фицо и Путин в Кремле, 2016 год.
Роберт Фицо и Путин в Кремле, 2016 год. Фото: сайт президента РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1033-го дня войны, 22 декабря.

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