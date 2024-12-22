Административный суд Хельсинки недавно принял решение, которое вызвало широкую дискуссию в Финляндии. Суд постановил, что неправительственные организации не могут собирать деньги на поддержку украинских военных, поскольку это не соответствует предусмотренному финским законодательством определению «общественного блага».
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Финский суд запрещает НКО поддерживать украинских военных
В Финляндии разгорелся спор по поводу Закона о сборе средств, который запрещает благотворительным организациям собирать средства для поддержки украинских военных. Особенно это касается основанной в 2022 году организации Your Finnish Friends ry, которая до сих пор обеспечивала украинские войска и финских волонтеров гуманитарной помощью и средствами нелетального действия.