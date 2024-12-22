Минувшей ночью сообщалось об атаке дронов и мощных взрывах на нефтехранилище недалеко от города Орел в России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Прямое попадание – Украина атаковала топливное хранилище в России
Это же хранилище уже подвергалось атаке украинских дронов несколько недель назад. Из Орловской области осуществляется логистика армейских групп, действующих в направлении Курска и Харькова. Также поступали сообщения о взрывах, вызванных атаками дронов, в Нижнем Новгороде (Москва) и Ростове (устье реки Дон).
Служба безопасности Украины (СБУ) распространила в СМИ информацию о генерале-полковнике российской армии Алексее Киме, которого обвиняют в приказе обстрелять ракетой отель в городе Краматорск на Донбассе. По приказу генерала 24 августа из Таганрога (Ростовская область) на побережье Азовского моря была запущена баллистическая ракета «Искандер-М» по отелю, в результате чего были ранены несколько местных жителей и журналистов, находившихся в отеле, в том числе два сотрудника Reuters.
Ранее СБУ уже раскрывала в СМИ имена командиров российской армии, отдавших приказы атаковать гражданские объекты, и предъявляла им обвинения в совершении преступлений. Поскольку некоторые из офицеров, получивших такие обвинения, погибли в ходе ответных ударов, подобные информационные операции имеют значительный психологический эффект.
Вчера ранним утром украинские дроны атаковали Казань. В социальных сетях было опубликовано несколько видеозаписей, на которых видно, как дроны поражают высотные здания в городе. На данный момент предполагается, что средства радиоэлектронной борьбы отклонили дроны от цели, и они ударили по зданиям в черте города. Основной целью атаки был завод по производству взрывчатых веществ, часть дронов достигла территории предприятия.
В результате атаки российской армии с использованием иранских дронов обломки одного из дронов упали на крышу жилого дома в Киеве, вызвав пожар.
Президент Сербии решил избавить премьер-министра Словакии от необходимости готовить пресс-релиз и выступать с заявлением, лично сообщив, что премьер-министр Словакии планирует завтра отправиться в Москву для переговоров о возможности продолжения поставок газа после Нового года. Также премьер-министр Венгрии сообщил о подобных переговорах как с Россией, так и с Украиной.
Для Венгрии и Словакии прекращение поставок газа станет серьезным экономическим вызовом, о котором следовало бы задуматься раньше, формируя политику и риторику в отношении Украины. Грандиозная и благородная миротворческая миссия президента Венгрии постепенно превращается в банальную торговую поездку.
Количество атак российской армии по всей линии фронта вчера несколько снизилось
Подразделения, активно участвовавшие в наступлении, нуждаются в ротации. На юге Донбасса и в Курской области интенсивность атак российской армии остается высокой.
- В Курской области российская армия продолжила активные атаки, но безрезультатно. Количество бронетехники, используемой в атаках, в этом районе сократилось.
- На харьковском направлении российские подразделения действовали активнее, но также без успеха.
- На купянском направлении активность российских войск в последние дни колеблется, вчера был относительно спокойный день. На лиманском направлении наступление оставалось активным, а на сиверском направлении российские подразделения начали проявлять большую активность. В расположении войск на этом участке фронта изменений не произошло.
- В районе Бахмута активность российских подразделений вчера снизилась. В городе Торецк темп атак российских войск был ниже обычного. Существенных изменений на этом участке фронта не произошло.
- В районе Покровска продолжается активное наступление, но без заметных результатов. Юго-западнее Донецка украинская армия пока удерживает позиции в пределах города Курахово. Южнее ситуация сложнее, и нападающие добились небольших продвижений.
- На южном фронте российские подразделения активизировали атаки на ореховском направлении, но они не принесли успеха. В районе островов на реке Днепр произошли отдельные столкновения. Вчера российская армия нанесла более интенсивные удары по Херсонской области планирующими бомбами. Это указывает на повышенную тревожность российского командования в южном регионе. Российская армия начала строительство ангаров для самолетов на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму. Если эти ангары выдержат удары ракет ATACMS, российская армия сможет вернуть тактическую авиацию в Крым в ограниченном количестве. Это значительно облегчило бы положение российской армии на южном фронте, но, вероятно, Украина сможет нанести потери российской авиации, несмотря на защитные сооружения.
Министр иностранных дел Турции заявил, что Турция выступает против присутствия баз российской армии в Сирии, как и против баз любых других стран. Однако из заявления складывается впечатление, что турецкие войска не входят в этот список. Будущее Сирии можно предсказать разве что с помощью математической формулы с пятью неизвестными или матрицы, то есть предвидеть его напрямую невозможно.
Турецкие лидеры заблуждаются, если считают, что смогут контролировать и стабилизировать Сирию в течение длительного времени. Уже через четыре-пять лет они обнаружат, что фактически поддерживают меньшинство, а потребности в ресурсах для проведения операций по обеспечению безопасности растут в арифметической прогрессии. Уход российской армии из Сирии значительно сократит возможности Ирана по восстановлению своих позиций в регионе и создаст предпосылки для более стабильного будущего Сирии. Однако четыре неизвестных в сирийской матрице все еще остаются.