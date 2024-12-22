РАЙНЕР САКС Прямое попадание – Украина атаковала топливное хранилище в России

Это же хранилище уже подвергалось атаке украинских дронов несколько недель назад. Из Орловской области осуществляется логистика армейских групп, действующих в направлении Курска и Харькова. Также поступали сообщения о взрывах, вызванных атаками дронов, в Нижнем Новгороде (Москва) и Ростове (устье реки Дон).

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила в СМИ информацию о генерале-полковнике российской армии Алексее Киме, которого обвиняют в приказе обстрелять ракетой отель в городе Краматорск на Донбассе. По приказу генерала 24 августа из Таганрога (Ростовская область) на побережье Азовского моря была запущена баллистическая ракета «Искандер-М» по отелю, в результате чего были ранены несколько местных жителей и журналистов, находившихся в отеле, в том числе два сотрудника Reuters.

Ранее СБУ уже раскрывала в СМИ имена командиров российской армии, отдавших приказы атаковать гражданские объекты, и предъявляла им обвинения в совершении преступлений. Поскольку некоторые из офицеров, получивших такие обвинения, погибли в ходе ответных ударов, подобные информационные операции имеют значительный психологический эффект.