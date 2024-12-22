В субботу, 21 декабря, будущий президент США Дональд Трамп раскритиковал, по его мнению, несправедливые сборы за прохождение американских судов через Панамский канал и пригрозил вернуть контроль над этим водным путем.
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Трамп угрожает вернуть контроль над Панамским каналом
Трамп также намекнул на растущее влияние Китая в управлении каналом, что вызывает обеспокоенность с точки зрения интересов США, поскольку американский бизнес в значительной степени зависит от этого маршрута, связывающего Атлантический и Тихий океаны.