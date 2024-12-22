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Трамп угрожает вернуть контроль над Панамским каналом

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Дональд Трамп пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом из-за слишком высоких сборов: «Настоящий грабеж!»
Дональд Трамп пригрозил вернуть контроль над Панамским каналом из-за слишком высоких сборов: «Настоящий грабеж!» Фото: AFP/SCANPIX

В субботу, 21 декабря, будущий президент США Дональд Трамп раскритиковал, по его мнению, несправедливые сборы за прохождение американских судов через Панамский канал и пригрозил вернуть контроль над этим водным путем.

Трамп также намекнул на растущее влияние Китая в управлении каналом, что вызывает обеспокоенность с точки зрения интересов США, поскольку американский бизнес в значительной степени зависит от этого маршрута, связывающего Атлантический и Тихий океаны.

«Наш флот и торговля подвергаются крайне несправедливой и необдуманной угрозе. Плата, взимаемая Панамой, - просто абсурдна», - заявил он на своей платформе Truth Social.

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