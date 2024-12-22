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Фото У дверей нового развлекательного центра еще до открытия образовалась большая очередь

Перевод: София Солдатенко
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В пятницу, 20 декабря, днем ​​в торговом центре Kaubamajakas в Пярну распахнул свои двери батутный центр, которого некоторые дети так ждали, что собрались у входа задолго до официального открытия. В это же время в помещении шли последние приготовления: там пылесосили и устанавливали ограждения у входа.

Открывшийся в Пярну батутный и игровой центр Skypark является вторым в Эстонии. Для развлечения детей и взрослых есть батуты, городок с препятствиями и игровые столы. Городок с препятствиями состоит из четырех этажей общей высотой семь с половиной метров. По словам члена правления Skypark Алара Каяри, туда могут попасть даже взрослые, ограничений по весу и возрасту нет. «Внутри есть горки, детям там очень весело», - говорит Каяри.

В пярнуском игровом центре есть аттракционы, которых еще нет в Таллинне: аэрострайк, где можно прыгать и играть в мяч друг против друга, и баскетбольные корзины: можно забрасывать мячи на время, а результат считается в электронном виде. Однако пярнуский развлекательный центр меньше, чем таллиннский, разница в шесть раз.

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