Фото У дверей нового развлекательного центра еще до открытия образовалась большая очередь

Открывшийся в Пярну батутный и игровой центр Skypark является вторым в Эстонии. Для развлечения детей и взрослых есть батуты, городок с препятствиями и игровые столы. Городок с препятствиями состоит из четырех этажей общей высотой семь с половиной метров. По словам члена правления Skypark Алара Каяри, туда могут попасть даже взрослые, ограничений по весу и возрасту нет. «Внутри есть горки, детям там очень весело», - говорит Каяри.