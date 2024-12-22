Статистика: перед Рождеством женщины стали воровать вдвое чаще, мужчины ведут себя агрессивно

По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, в ноябре этого года инцидентов было на 20% больше, чем в прошлом году.

«Особенно заметно и труднообъяснимо резкое увеличение числа попыток краж, совершенных женщинами. Если в прошлом году их было столько же, сколько и годом ранее, то в этом году рост по сравнению с прошлым составил более 50%», - сказал Оолуп.

Он отметил, что по содержанию и масштабу действий воровки почти не уступают своим так называемым коллегам-мужчинам.

«Женщины пытаются украсть, как и мужчины, водку и пиво. Иногда они используют так называемое профессиональное оборудование, например, сумки с фольгированной подкладкой, с помощью которых надеются заблокировать сигнал охранных ворот. В поведении прослеживаются приемы, характерные для опытных, профессиональных воров», - объяснил эксперт.

Он добавил, что в последнее время были и случаи, когда кражи совершались парами - мужчина и женщина вместе.

«Однако мужчины, действующие в одиночку, в последние недели стали значительно чаще вести себя агрессивно по сравнению с прошлым годом. В Южной Эстонии эта тенденция началась раньше и, к сожалению, продолжается», - сказал Оолуп.

По его словам, статистика краж показывает, что кражи рождественских товаров начались уже в первой половине ноября.

«Судя по опыту, можно предположить, что воровские группировки пытаются накопить запасы, чтобы продать их ближе к праздникам по цене ниже рыночной. Поскольку ассортимент товаров, подходящих для подарков, довольно широк, всем стоит еще раз подумать о защите своего имущества в это темное время года», - порекомендовал руководитель центра тревоги Viking Security.