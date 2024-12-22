Министр обороны Борис Писториус не исключает, что Россия уже через несколько лет может атаковать территорию НАТО, пишет DW.
«Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится», - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.
По словам Писториуса, на данный момент военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время, отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.
«К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО, - полагает Писториус. - Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса».
Гибридная угроза со стороны России
В интервью изданиям группы Funke Борис Писториус также предупредил о гибридной угрозе для Германии со стороны путинской России. «Путин действует гибридно, и Германия находится под его особенно пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как причинить нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы с уверенностью противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб », - подчеркнул он.
По словам министра, речь идет об атаках на инфраструктуру и энергоснабжение, активность в Северном и Балтийском морях, а также о нарушениях правил в воздушном пространстве. «К этому можно добавить кампании в соцсетях, вмешательство в избирательные процессы и финансирование голосов, исходящих от таких партий, как "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт", которые утверждают, будто Германия не защищает собственные интересы, а держит курс на войну с Россией», - отметил министр.
Писториус подчеркнул, что такие действия являются частью стратегии Путина, направленной на дестабилизацию и раскол германского общества. «Мы должны сделать все, чтобы стратегия Путина не сработала», - указал он.
Состояние вооруженных сил ФРГ
На вопрос о том, соответствует ли нынешнее состояние вооруженных сил Германии необходимым требованиям, министр ответил: «Мы находимся на правильном пути». Он напомнил, что только в 2024 году было одобрено 97 крупных проектов на сумму 58 млрд евро, что превзошло рекордные показатели прошлого года.
В то же время Писториус признал: «Мы передали много военной техники Украине. К тому же промышленности нужно время, чтобы нарастить производственные мощности для выпуска вооружений и боеприпасов».
Глава Минобороны ФРГ пояснил, что, к примеру, сроки поставки танков Leopard составляют до двух с половиной лет, а фрегатов и подводных лодок - от шести до восьми лет. «Эти сроки ясно показывают, что устранить пробелы, образовавшиеся за последние 30 лет, невозможно за один избирательный срок», - указал Борис Писториус.