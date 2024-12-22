«Если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а лишь увеличится», - предупредил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

По словам Писториуса, на данный момент военного нападения России на НАТО не ожидается. В то же время, отметил министр, президент РФ Владимир Путин последовательно перевел экономику своей страны на военные рельсы - сейчас Россия за несколько месяцев производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

«К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО, - полагает Писториус. - Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории альянса».

Гибридная угроза со стороны России

В интервью изданиям группы Funke Борис Писториус также предупредил о гибридной угрозе для Германии со стороны путинской России. «Путин действует гибридно, и Германия находится под его особенно пристальным вниманием. Он хорошо нас знает и понимает, где и как причинить нам болезненные уколы. Нам нужно подготовиться, чтобы с уверенностью противостоять угрозе со стороны Путина. Игнорирование этой угрозы лишь увеличит ее масштаб », - подчеркнул он.