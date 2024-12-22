Вс, 22.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Фото На шоссе Таллинн-Тарту внимание людей привлекает необычная рождественская елка

Copy

​Читатель Järva Teataja прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлена рождественская елка, которая расположена в таком месте, где ее точно никто не ожидал бы увидеть.

Открывшийся в Мяо в этом году зерновой терминал сельскохозяйственного кооператива Kevili наверняка привлекает внимание прохожих своими масштабами.

Однако накануне Рождества зерновой терминал получил еще одно дополнение - на вершине сушильной башни высотой в несколько десятков метров установили ель, которую украсили гирляндами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх