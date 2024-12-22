Читатель Järva Teataja прислал в редакцию фотографии, на которых запечатлена рождественская елка, которая расположена в таком месте, где ее точно никто не ожидал бы увидеть.
Фото ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту внимание людей привлекает необычная рождественская елка
Открывшийся в Мяо в этом году зерновой терминал сельскохозяйственного кооператива Kevili наверняка привлекает внимание прохожих своими масштабами.
Однако накануне Рождества зерновой терминал получил еще одно дополнение - на вершине сушильной башни высотой в несколько десятков метров установили ель, которую украсили гирляндами.