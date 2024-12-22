«Полицейских и солдат не было видно, но у людей было оружие»: эстонский чиновник о командировке в Израиль

Любой кризис наступает неожиданно, сколько бы к нему ни готовились, но справиться с общенациональной проблемой проще, если люди знают, как действовать в таких случаях, сказал заместитель волостного старейшины Анстла Курмет Мюйрсепп, посетивший Израиль в начале декабря с целью изучения мер предотвращения кризисов.
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«С детства у меня было два образа Израиля: высокие здания Тель-Авива и кибуцы. В Тель-Авиве мы ночевали, а кибуц тоже удалось посетить», - начал свой рассказ Мюйрсепп (56 лет).