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«Полицейских и солдат не было видно, но у людей было оружие»: эстонский чиновник о командировке в Израиль

Перевод: Сергей Светлов
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Вооруженных людей можно было встретить повсюду. Курмет Мюйрсепп вместе с охранником отеля в Иерусалиме.
Вооруженных людей можно было встретить повсюду. Курмет Мюйрсепп вместе с охранником отеля в Иерусалиме. Фото: Erakogu

Любой кризис наступает неожиданно, сколько бы к нему ни готовились, но справиться с общенациональной проблемой проще, если люди знают, как действовать в таких случаях, сказал заместитель волостного старейшины Анстла Курмет Мюйрсепп, посетивший Израиль в начале декабря с целью изучения мер предотвращения кризисов.

«С детства у меня было два образа Израиля: высокие здания Тель-Авива и кибуцы. В Тель-Авиве мы ночевали, а кибуц тоже удалось посетить», - начал свой рассказ Мюйрсепп (56 лет).

В начале декабря он вместе с пятью представителями Союза городов и волостей Эстонии отправился в Израиль с рабочими целями. «Посмотреть, как они решают кризисы на уровне местного самоуправления, потому что военных кризисов там было много, - объяснил Мюйрсепп. - Мы были недалеко от сектора Газа, встречались с местными чиновниками. Мэр города недалеко от границы с Ливаном рассказал, как был полностью эвакуирован город размером с Выру».

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