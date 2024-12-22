«Полицейских и солдат не было видно, но у людей было оружие»: эстонский чиновник о командировке в Израиль

«С детства у меня было два образа Израиля: высокие здания Тель-Авива и кибуцы. В Тель-Авиве мы ночевали, а кибуц тоже удалось посетить», - начал свой рассказ Мюйрсепп (56 лет).

В начале декабря он вместе с пятью представителями Союза городов и волостей Эстонии отправился в Израиль с рабочими целями. «Посмотреть, как они решают кризисы на уровне местного самоуправления, потому что военных кризисов там было много, - объяснил Мюйрсепп. - Мы были недалеко от сектора Газа, встречались с местными чиновниками. Мэр города недалеко от границы с Ливаном рассказал, как был полностью эвакуирован город размером с Выру».