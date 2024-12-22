Налог на колоссальную прибыль банков в связи с ростом Euribor мог бы стать временной мерой - так сделали в Литве, а затем и в Латвии. Однако так как наше правительство решило поступить великодушно по отношению к банкам, жители Эстонии лишились этих денег.

Рекордные прибыли банков за счет людей

Здесь важно понять несколько моментов. Во-первых, повышение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки Euribor было политическим решением с целью сдержать инфляцию или, проще говоря, искусственно сделать займы более дорогими, соответственно, увеличить стоимость денег, подняв ставку Euribor.

Во-вторых, нужно понимать, что за счет повышения ставки Euribor значительно выросли прибыли также и эстонских коммерческих банков, поскольку Euribor добавляется к процентным ставкам по кредитам, выдаваемым этими банками. Однако эти деньги не упали банкам с неба – их отдавали из своего кармана жители Эстонии.