Многие решения Партии реформ слишком дорого обошлись людям, отказ от введения налога на сверхприбыль банков – очередной тому пример, пишет председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Налог на колоссальную прибыль банков в связи с ростом Euribor мог бы стать временной мерой - так сделали в Литве, а затем и в Латвии. Однако так как наше правительство решило поступить великодушно по отношению к банкам, жители Эстонии лишились этих денег.
Рекордные прибыли банков за счет людей
Здесь важно понять несколько моментов. Во-первых, повышение Европейским центральным банком (ЕЦБ) ставки Euribor было политическим решением с целью сдержать инфляцию или, проще говоря, искусственно сделать займы более дорогими, соответственно, увеличить стоимость денег, подняв ставку Euribor.
Во-вторых, нужно понимать, что за счет повышения ставки Euribor значительно выросли прибыли также и эстонских коммерческих банков, поскольку Euribor добавляется к процентным ставкам по кредитам, выдаваемым этими банками. Однако эти деньги не упали банкам с неба – их отдавали из своего кармана жители Эстонии.
Некоторые семьи стали платить за жилищные кредиты на несколько сот евро в месяц больше, чем прежде. При этом у эстонских заемщиков нет никакой реальной связи с Euribor. Хотя в кредитных договорах к процентной ставке добавляется Euribor, на практике банки в основном выдают кредиты за счет свободных средств вкладчиков и сами не занимают деньги по ставке Euribor. Таким образом, повышение Euribor привело к небывалым прибылям и при этом не сопровождалось никакими дополнительными расходами. И все это произошло в результате политического решения, а не в связи с действием какого-либо рыночного механизма.
Было бы странно, если бы ЕС для того, чтобы сократить потребление алкоголя, вынудил производителей алкогольной продукции просто повысить цены и, соответственно, прибыль. Однако с банками получилось именно так
Если попытаться вникнуть в суть происходящего, то ситуация выглядит абсурдной. Чтобы сократить объемы кредитования в будущем, увеличивают платежи по кредитам также для тех, кто уже взял кредит. И это делается за счет некой составляющей, которая изначально отсутствовала в кредитах.
Обычно если государство хочет ограничить потребление какого-либо товара или услуги, то делает это с помощью акцизов. Например, на алкоголь и табак установлен акциз, и он поступает напрямую в государственный бюджет. Существует налог на азартные игры, его поступления затем идут на поддержку сектора культуры.
Было бы странно, если бы ЕС для того, чтобы сократить потребление алкоголя, вынудил производителей алкогольной продукции просто повысить цены и, соответственно, прибыль. Однако с банками получилось именно так.
Почему же тогда невозможно ввести налог на сверхприбыль банков, а его поступления направить в сферу обороны? Банковский налог стал бы временной мерой, и потребность в средствах на поддержку обороны страны сейчас также носит чрезвычайный характер. Поэтому было бы вполне логично объединить эти два аспекта. Почему этого не было сделано? Потому что премьер-министр от Партии реформ предпочел учесть пожелания банкиров, а не жителей Эстонии.
Соседние страны ввели банковский налог
Литва ввела налог на сверхприбыль банков, и этот шаг оказался успешным. Успех заключается не в непосредственно получении доходов, а в том, что удалось избежать повышения налогов, что негативно влияет на положение людей и предприятий. Экономика Литвы растет, а экономика Эстонии падает уже третий год подряд - главным образом из-за неопределенности в связи с ростом налогов и снижения конкурентоспособности нашей продукции.
Бывший министр финансов от Партии реформ довольно цинично высказался по поводу налога на банковскую прибыль, отметив, что банковский налог у нас уже существует в виде подоходного налога. На самом деле и автоналог в Эстонии уже есть – в виде одного из самых высоких в Европе акцизов на топливо, однако это почему-то не удержало того же министра от введения автоналога.
Экономика Литвы растет, а экономика Эстонии падает уже третий год подряд - главным образом из-за неопределенности в связи с ростом налогов и снижения конкурентоспособности нашей продукции
Налоги – это не математика в чистом виде и просто способ пополнить бюджет. Налоговая политика – важный инструмент, с помощью которого можно задать вектор экономического развития, она является выражением отношения государства к людям и предприятиям. И именно отношение нынешнего правительства посеяло неуверенность и чувство безнадежности, все это удушает нашу экономику. Как говорит пословица: «Обмани поле раз - оно обманет тебя девять раз». Это касается и нашей сегодняшней экономической ситуации.
Подарок богатым
Отказ от налога на сверхприбыль банков – лишь один из примеров того, как правительство могло поступить по-другому. Введение налога на прибыль корпораций стало бы необходимым и верным шагом, поскольку на сегодняшний день с нашими печатными изданиями и интернет-порталами конкурируют крупные медийные концерны, которые, однако, не платят налоги за участие на рекламном рынке Эстонии.
Лишь частью целостной картины является так называемый налоговый "горб", отмена которого обошлась бы государтву около полумиллиарда. Конечно, нынешний налоговый «горб» вовсе не является идеальным решением распределения налоговой нагрузки, однако абсолютно неразумно ломать уже устоявшуюся систему в нынешней сложной ситуации, когда состояние бюджета столь плачевное.
И так скудный госбюджет теперь пытаются пополнить за счет беспрецедентных повышений налогов - подоходного налога и налога с оборота, а также введения автоналога и налога на прибыль предприятий. Кроме того, нас ожидает множество мелких изменений, из-за чего вырастет финансовая нагрузка населения. Таким образом, люди продолжат нести убытки -дыру в бюджете, которую можно было залатать за счет налога прибыль банков, пытаются закрыть при помощи небывалого повышения налогов. Однако повышение налогов в условиях экономического спада еще больше охладит экономику.
Увеличение налоговой нагрузки людей и предприятий – последнее мера, к которой стоит прибегнуть, чтобы покрыть дефицит бюджета. К сожалению, нынешнее правительство решило поступить противоположным образом: в первую очередь забрать деньги у людей и при этом оставить неприкосновенными прибыли иностранных банков и корпораций. Таким образом за счет наших людей было решено преподнести щедрый подарок самым сильным и успешным.