Военные из КНДР в России: как они воюют и будут ли дезертировать? Отвечают перебежчики

В начале 2000-х Ли Хён Сон был инструктором северокорейского спецназа. Фото: BBC/Hosu Lee

С учетом крайней закрытости КНДР и общего дефицита поступающей из страны во внешний мир информации трудно сказать, насколько сильно могла измениться армия страны за те десять лет, что прошли с момента дезертирства Хан Ыля. Кажется, что большую часть ресурсов страны (и так весьма ограниченных) ее лидер Ким Чен Ын направил не на модернизацию и укрепление регулярной армии, а на развитие ракетной программы и создание ядерного оружия.

По словам другого перебежчика, Рю Сон Хёна, дезертировавшего в 2019 году, первые три года в армии невероятно тяжелы даже для тех, кому посчастливилось попасть в спецназ. Сейчас ему 28 лет, семь из которых он провел на службе в северокорейских ВВС, где был водителем. По его словам, условия службы за эти годы только ухудшились, а рис из рациона постепенно исчез: «Солдат отправляют в горы на несколько дней, выдав им с собой крошечный запас риса, и говорят, что это часть курса по выживанию».

Учитывая, что тренируют солдат в горных районах Корейского полуострова, все перебежчики задаются вопросом, удастся ли северокорейским солдатам приспособиться к боевым действиям в новых условиях - в окопах на равнинах под Курском.