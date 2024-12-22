Премьер-министр Албании объявил в субботу, 21 декабря, что правительство блокирует социальную платформу TikTok на год в связи с подстрекательством к насилию и травле среди детей.
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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К НАСИЛИЮ И ТРАВЛЕ ⟩ Албания блокирует TikTok на год после убийства подростка ножом
«Мы полностью закроем его на один год для всех. В Албании TikTok не будет», - заявил премьер-министр Эди Рама. Запрет является частью более широкой кампании по повышению безопасности в школах и вступит в силу в начале следующего года.