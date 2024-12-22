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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К НАСИЛИЮ И ТРАВЛЕ Албания блокирует TikTok на год после убийства подростка ножом

Перевод: Сергей Светлов
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Премьер-министр Албании Эди Рама.
Премьер-министр Албании Эди Рама. Фото: OLIVIER MATTHYS

Премьер-министр Албании объявил в субботу, 21 декабря, что правительство блокирует социальную платформу TikTok на год в связи с подстрекательством к насилию и травле среди детей.

«Мы полностью закроем его на один год для всех. В Албании TikTok не будет», - заявил премьер-министр Эди Рама. Запрет является частью более широкой кампании по повышению безопасности в школах и вступит в силу в начале следующего года.

Решение о закрытии TikTok было принято после того, как в ноябре 14-летний школьник был зарезан одноклассником. По сообщениям местных СМИ, перед трагическим инцидентом мальчики поссорились в социальных сетях. В TikTok также появились видео, где другие дети поддерживают убийство.

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