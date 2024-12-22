Tesla отзывает 700 000 автомобилей, уже в седьмой раз за этот год

Tesla решила отозвать около 700 000 электромобилей после выявления проблемы с системой контроля давления в шинах. Недостаток заключается в неспособности системы корректно определять и предупреждать водителей о неправильном давлении в шинах, что может привести к ускоренному износу шин и опасным ситуациям на дороге.