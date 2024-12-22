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Tesla отзывает 700 000 автомобилей, уже в седьмой раз за этот год

Перевод: Каролина Вертяева
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Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck Фото: wedmoments.stock/Shutterstock

Tesla решила отозвать около 700 000 электромобилей после выявления проблемы с системой контроля давления в шинах. Недостаток заключается в неспособности системы корректно определять и предупреждать водителей о неправильном давлении в шинах, что может привести к ускоренному износу шин и опасным ситуациям на дороге.

Проблема затрагивает несколько популярных моделей, включая Cybertruck 2024 года, Model 3 2017–2025 годов и Model Y 2020–2025 годов, как следует из сообщения, опубликованного Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA).

NHTSA подчеркивает, что езда с низким давлением в шинах может значительно увеличить риск аварий. Tesla пообещала решить проблему с помощью бесплатного обновления программного обеспечения, которое обеспечит исправную работу системы предупреждения о давлении в шинах. Владельцы должны получить уведомления о ремонте не позднее 15 февраля следующего года.

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