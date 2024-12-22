Фото Вандалы разгромили автобусную остановку

Вчера до шести часов вечера на автобусной остановке «Мере», расположенной на Рижском шоссе в Пярну, были разбиты три стекла. Член правления компании Siris, которая занимается обслуживанием автобусных остановок в Пярну, Ристо Ванатоа сказал, что в это время они получили фотографии разбитых стекол, а на месте выяснилось, что всё произошло совсем недавно.

Ванатоа считает, что в результате несчастного случая три стекла так не разобьются. По его словам, один из возможных вариантов, что стекла были разбиты взрывом пиротехники, но в то же время мог ли взрыв быть настолько сильным. «Это один из вариантов, но я не знаю…» - рассуждает он.