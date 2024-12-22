Это самый крупный акт вандализма, который происходил на автобусных остановок в Пярну за последние семь лет.
Для подписчиков
Фото ⟩ Вандалы разгромили автобусную остановку
Вчера до шести часов вечера на автобусной остановке «Мере», расположенной на Рижском шоссе в Пярну, были разбиты три стекла. Член правления компании Siris, которая занимается обслуживанием автобусных остановок в Пярну, Ристо Ванатоа сказал, что в это время они получили фотографии разбитых стекол, а на месте выяснилось, что всё произошло совсем недавно.