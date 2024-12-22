Премьер-министр Италии: угроза со стороны России серьезнее, чем считалось ранее

Слева направо премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам встречи в Лапландии.

Угроза со стороны России оказалась больше, чем предполагалось, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече лидеров Европейского союза в Саариселькя, Лапландия, организованной премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. В воскресенье участники продолжили обсуждение угрозы, исходящей от России.