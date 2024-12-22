Угроза со стороны России оказалась больше, чем предполагалось, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече лидеров Европейского союза в Саариселькя, Лапландия, организованной премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. В воскресенье участники продолжили обсуждение угрозы, исходящей от России.
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Премьер-министр Италии: угроза со стороны России серьезнее, чем считалось ранее
На вопросы журналистов после встречи ответили глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.