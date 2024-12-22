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Премьер-министр Италии: угроза со стороны России серьезнее, чем считалось ранее

Перевод: Сергей Светлов
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Слева направо премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам встречи в Лапландии.
Слева направо премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по итогам встречи в Лапландии. Фото: Antti Aimo-Koivisto/LEHTI/SIPA

Угроза со стороны России оказалась больше, чем предполагалось, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече лидеров Европейского союза в Саариселькя, Лапландия, организованной премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. В воскресенье участники продолжили обсуждение угрозы, исходящей от России.

На вопросы журналистов после встречи ответили глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Мелони подчеркнула, что угроза со стороны России серьезнее, чем считалось ранее. «Она затрагивает демократию, влияние на общественное мнение, события в Африке, сырьевые ресурсы и использование миграции в качестве инструмента», - перечислила Мелони.

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