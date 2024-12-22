Эстонский футбол в один день понес две утраты

Родившийся в Украине Виктор Нещеретный (19.10.1950 - 21.12.2024) переехал в Эстонию в 20-летнем возрасте и был связан с таллиннским «Динамо» (ранее - коплинское «Динамо») как игрок и тренер.

Навыки вратаря он получил в донецком «Шахтере», а на взрослом уровне начал играть в 1971 году за коплинское «Динамо». После переименования клуба в таллиннское «Динамо» он завоевал три титула чемпиона Эстонской ССР в 1978-1981 годах.

В последующие годы название «Динамо» на некоторое время исчезло с футбольной карты Эстонии, но благодаря упорной работе Нещеретного команда участвовала в первых чемпионатах после восстановления независимости Эстонии в 1992 году. В последний раз в высшей лиге клуб играл в 2005 году.

На протяжении многих лет Нещеретный был лидером и тренером таллиннского «Динамо». В 2020 году он был награжден серебряным значком Эстонского футбольного союза (EJL) за выдающийся вклад в развитие эстонского футбола.

Виктор Нещеретный на Футбольном гала-концерте-2020. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

Игорь Андреев (15.09.1961 - 21.12.2024) в 1980-х годах играл в чемпионатах Эстонской ССР за «Двигатель» и «Электротехник».

В 1991 году он стал чемпионом и обладателем Кубка Эстонской ССР в составе FC TVMK. Вместе с таллиннским FC Nikol он выиграл Кубок Эстонии (1993), дважды завоевал бронзовые медали чемпионата Эстонии (в сезонах 1992/1993 и 1993/1994). В составе таллиннского FC Lantana-Marlekor Андреев завоевал серебро (в сезоне 1994/1995) и бронзу (в сезоне 1995/1996) чемпионата.

В высшей лиге Эстонии Андреев провел 57 матчей и забил семь голов в 1992-1996 годах.

В 2000-х годах он выступал за Lasnamäe FC Ajax в первой и низших лигах. Андреев был активным футбольным ветераном.

Эстонский футбольный союз выражает соболезнования родным Нещеретного и Андреева, а также всей футбольной семье.