Темная сторона праздников: возрастает количество случаев семейного насилия

Исследования показывают, что насилие, пережитое или увиденное ребенком, оказывает сильное влияние на его психику, и это влияние, конечно же, отрицательное. «Если ребенок видит, что конфликты решаются кулаками, он начинает считать это нормой», - пояснила прокурор.

Она подчеркнула, что для освобождения общества от насилия важно в первую очередь защищать детей и помогать им выбираться из насильственной среды. Каждый житель Эстонии обязан сообщать о детях, нуждающихся в помощи, в местные органы опеки или по телефону детской помощи 116 111.

Государственный прокурор Карин Тальвисте. Фото: Margus Ansu

Семейное насилие встречается в каждом регионе Эстонии, но его частота и подходы к выявлению различаются. Например, в Ида-Вирумаа регистрируется больше случаев насилия, и там чаще начинают расследования, чтобы выяснить, было ли совершено преступление. По словам Тальвисте, лучше начать расследование и проверить обстоятельства, чем оставить проблему без внимания, поскольку семейное насилие часто скрыто.

Есть также случаи, когда преступление совершено, но доказать это сложно. Особенно трудно собрать доказательства психологического насилия, так как, как и при физическом насилии, необходимо показать конкретный вред здоровью, нанесенный человеку. Если после удара остается синяк, то при психологическом насилии следы незаметны, что делает его доказательство сложным. В таких случаях большая роль отводится психологам.

Однако сложности с доказательством касаются не только случаев психологического насилия. Тальвисте отметила, что если жертва не делает фотографий своих травм, не обращается к врачу или не делится происходящим с кем-либо, то доказать в суде вину агрессора становится трудно. Простой, но важный момент при фиксации физических травм - фотографировать так, чтобы на снимке было видно лицо пострадавшего.

Наблюдатели также не должны оставаться равнодушными. «Конечно, не стоит вмешиваться в драку, но вызвать помощь обязательно нужно», - сказала Карин Тальвисте. Она подчеркнула, что всегда лучше сообщить о проблеме, чем оставить ее без внимания. Все возможности для получения помощи доступны даже в праздничные дни.

Где искать помощь? Если вы чувствуете угрозу своей жизни или жизни близкого, обязательно звоните по номеру 112. Также можно получить помощь и поддержку по телефону кризисной помощи 116 006 или детской помощи 116 111 - эти номера работают круглосуточно. Вся важная информация о семейном насилии и возможностях получения помощи доступна на сайте Департамента социального страхования.