С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».

Иногда может показаться, что он живет в параллельной вселенной, а любые свои неудачи объясняет недоразумением либо винит во всем своих коллег.

Еще весной Пере со всей серьезностью заявлял, что новые столичные власти возьмут под контроль ситуацию с уборкой снега на тротуарах. Но уже в начале октября он свои обещания подкорректировал, заявив, что денег хватит только на районы Кесклинн и Пыхья-Таллинн. «Мне очень жаль, что мы настолько завысили ожидания горожан, пообещав очищать от снега все пешеходные дорожки, и за это я прошу прощения», – прокомментировал он.

Не меньше общественность была удивлена ситуацией, когда в центре Таллинна вице-мэр Пере посреди дороги выяснял отношения с водителем автобуса, преградив ему дорогу своим велосипедом. Тогда вице-мэр объяснил свое поведение тем, что, по его мнению, водитель общественного транспорта совершил опасный маневр, когда частично заехал на велосипедную полосу (это оказалось правдой, и представитель AS Tallinna Linnatransport принес Пере извинения).