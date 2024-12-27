Вице-мэр Таллинна по коммунальному хозяйству Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) отметился в уходящем году неоднозначными поступками и высказываниями. И когда кажется, что он уже не сможет чем-то удивить, он делает это снова.
Курьез года ⟩ Вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере останавливает автобус велосипедом, вызывает у горожан вопросы и улыбки (1)
С 26 по 30 декабря Rus.Postimees публикует традиционную серию статей «Персоны уходящего года».
Иногда может показаться, что он живет в параллельной вселенной, а любые свои неудачи объясняет недоразумением либо винит во всем своих коллег.
Еще весной Пере со всей серьезностью заявлял, что новые столичные власти возьмут под контроль ситуацию с уборкой снега на тротуарах. Но уже в начале октября он свои обещания подкорректировал, заявив, что денег хватит только на районы Кесклинн и Пыхья-Таллинн. «Мне очень жаль, что мы настолько завысили ожидания горожан, пообещав очищать от снега все пешеходные дорожки, и за это я прошу прощения», – прокомментировал он.
Не меньше общественность была удивлена ситуацией, когда в центре Таллинна вице-мэр Пере посреди дороги выяснял отношения с водителем автобуса, преградив ему дорогу своим велосипедом. Тогда вице-мэр объяснил свое поведение тем, что, по его мнению, водитель общественного транспорта совершил опасный маневр, когда частично заехал на велосипедную полосу (это оказалось правдой, и представитель AS Tallinna Linnatransport принес Пере извинения).
А потом случился бульвар Каарли. Точнее, случилась там велодорожка. Поскольку она оказалась зажатой между остановками общественного транспорта и тротуаром, возникла необходимость проложить через нее пешеходные переходы – да не один или два, а целых шесть. Для их обозначения – как того требуют нормы – были установлены 12 (!) дорожных знаков. Не смеялся над этим «лесом из столбов» только ленивый.
Пяртель-Пеэтер Пере упрекнул во всех грехах вице-мэра Кристьяна Ярвана («Отечество»), который отвечает в столице за транспортную инфраструктуру. Тот не остался в долгу и обвинил Пере в том, что тот не отвечает на рабочие письма. Закончилась история тем, что обозначающие пешеходные переходы знаки демонтировали. Разумеется, все веселье происходило за счет налогоплательщиков.
Таким образом, вице-мэр Пере – это, безусловно, человек действия. Но вот эти действия, похоже, всегда происходят с каким-то непонятным запозданием или ошибочным пониманием ситуации. Впрочем, он никогда не теряется и всегда может объяснить, что его неправильно поняли.
В конечном итоге его решения, как правило, заканчиваются тем, что горожане начинают искренне верить, что те самые неловкие моменты – не что иное, как часть какой-то более глобальной стратегии.
С замиранием сердца ждем, чем он нас порадует в новом году.