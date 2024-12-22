Кая Каллас на саммите в Финляндии: ЕС должен защищать свои внешние границы

«В вопросах миграции стоит подчеркнуть, что одна из вещей, которую люди больше всего ценят в Европейском союзе, - это свобода передвижения через границы. Но мы не можем быть пространством без границ как внутри, так и снаружи. Это означает, что мы должны защищать наши внешние границы. И я считаю, что вместе мы сможем решить эти проблемы», - написала Каллас в социальных сетях.

Говоря о безопасности, Каллас отметила: «Мы все согласились, что Европа должна делать больше для своей защиты. Чтобы предотвратить войну, мы должны увеличивать расходы. В следующем году мы предложим на уровне Европейского союза идеи по усилению оборонного сотрудничества, укреплению потенциала и его финансированию».

В обсуждениях по Украине участники саммита пришли к выводу, что война завершится только тогда, когда Россия осознает, что не сможет победить Украину. По словам Каллас, необходимо поддерживать Украину всем, чем располагают партнеры.

«На этой неделе ЕС впервые ввел новые санкции против московских и китайских компаний. Однако, как мы слышали на этой неделе от президента Зеленского, Украина нуждается в большем количестве оружия, систем ПВО и финансировании оборонной промышленности», - написала Каллас.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в минувшие выходные принимал четырех высокопоставленных коллег из Европейского союза на встрече по вопросам безопасности и миграции, проходившей в Саариселькя, на севере Финляндии. В саммите приняли участие глава внешней политики ЕС Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Обсуждения были сосредоточены на ключевых проблемах, стоящих перед Европой в условиях напряженной геополитической обстановки. В повестке дня были такие темы, как безопасность Европы, оборона и готовность к вызовам, миграция, инструментализация миграции и охрана границ.