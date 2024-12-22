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Хор людей с особыми потребностями не допущен к Празднику песни и танца: «Участие невозможно»

Перевод: Сергей Светлов
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Хотя спеть удастся не всем, по словам канцлера юстиции, отбор коллективов должен проводиться на равных основаниях.
Хотя спеть удастся не всем, по словам канцлера юстиции, отбор коллективов должен проводиться на равных основаниях. Фото: Eero Vabamägi

Канцлер юстиции Юлле Мадизе потребовала объяснений от Фонда праздника песни и танца, который дал понять хору людей с ограниченными возможностями, что они не приглашены для выступления на Празднике песни и танца Iseoma, который состоится в следующем году.

Недавно руководитель хора слабослышащих, исполняющего песни на жестовом языке, обратился в Фонд праздника песни и танца, чтобы уточнить возможность участия в прослушивании хора, состоящего из людей с особыми потребностями. Однако главный руководитель праздника ответил, что, к сожалению, участие такого хора на празднике невозможно и что для коллективов подобного рода должны существовать иные формы самовыражения.

Мадизе указала, что в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов государство должно делать все возможное для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли развивать и реализовывать свой творческий, художественный и духовный потенциал не только для собственного блага, но и для обогащения общества: «Этот принцип конвенции прекрасно согласуется с целями самого фонда».

Она подчеркнула, что Певческий праздник предназначен для объединения людей, и исключение какого-либо коллектива с прослушивания из-за особых потребностей его участников не соответствует ни международным обязательствам Эстонии, ни целям, поставленным государством.

«Как и другие хоры, оркестры или танцевальные коллективы, коллективы людей с особыми потребностями также должны иметь возможность участвовать на Празднике песни и танца», - отметила Мадизе. Она добавила, что, разумеется, не все желающие могут попасть под певческую арку, но критерии отбора должны быть понятными и справедливыми для всех.

Канцлер юстиции напомнила, что в описании предстоящего Праздника песни и танца говорится, что человек и человечность являются ценностями, вдохновившими создателей Iseoma: «Этот праздник несет идею о том, что когда-то эстонский народ, говоривший на диалектах, на Певческом празднике объединился в литературный эстонский язык, и теперь литературный язык вновь будет распет на диалекты».

«Государственным языком Эстонии является эстонский язык. Эстонский жестовый язык является самостоятельным языком, а жестовая форма эстонского языка - это его разновидность. Хор на жестовом языке, желающий также выступить на Певческом празднике, исполнил бы свои песни на эстонском жестовом языке. Хор уже адаптировал репертуар смешанных хоров на жестовый язык», - добавила она, подчеркнув, что участие такого хора еще больше подчеркнет богатство эстонского языка.

Для того чтобы все люди с ограниченными возможностями могли реализовывать свои основные права и свободы на равных основаниях с другими, Мадизе ожидает от фонда разъяснений, как исключение хора на жестовом языке или любого другого необычного коллектива из Певческого праздника согласуется с международными обязательствами Эстонии, целями фонда и концептуальной идеей праздника Iseoma.

Руководитель фонда Маргус Тоомла в коротком комментарии для Delfi отметил, что они обсуждают все вопросы, чтобы найти наилучшее решение.

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