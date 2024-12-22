Хор людей с особыми потребностями не допущен к Празднику песни и танца: «Участие невозможно»

Недавно руководитель хора слабослышащих, исполняющего песни на жестовом языке, обратился в Фонд праздника песни и танца, чтобы уточнить возможность участия в прослушивании хора, состоящего из людей с особыми потребностями. Однако главный руководитель праздника ответил, что, к сожалению, участие такого хора на празднике невозможно и что для коллективов подобного рода должны существовать иные формы самовыражения.

Мадизе указала, что в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов государство должно делать все возможное для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли развивать и реализовывать свой творческий, художественный и духовный потенциал не только для собственного блага, но и для обогащения общества: «Этот принцип конвенции прекрасно согласуется с целями самого фонда».

Она подчеркнула, что Певческий праздник предназначен для объединения людей, и исключение какого-либо коллектива с прослушивания из-за особых потребностей его участников не соответствует ни международным обязательствам Эстонии, ни целям, поставленным государством.

«Как и другие хоры, оркестры или танцевальные коллективы, коллективы людей с особыми потребностями также должны иметь возможность участвовать на Празднике песни и танца», - отметила Мадизе. Она добавила, что, разумеется, не все желающие могут попасть под певческую арку, но критерии отбора должны быть понятными и справедливыми для всех.