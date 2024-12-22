Канцлер юстиции Юлле Мадизе потребовала объяснений от Фонда праздника песни и танца, который дал понять хору людей с ограниченными возможностями, что они не приглашены для выступления на Празднике песни и танца Iseoma, который состоится в следующем году.
Хор людей с особыми потребностями не допущен к Празднику песни и танца: «Участие невозможно»
Недавно руководитель хора слабослышащих, исполняющего песни на жестовом языке, обратился в Фонд праздника песни и танца, чтобы уточнить возможность участия в прослушивании хора, состоящего из людей с особыми потребностями. Однако главный руководитель праздника ответил, что, к сожалению, участие такого хора на празднике невозможно и что для коллективов подобного рода должны существовать иные формы самовыражения.
Мадизе указала, что в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов государство должно делать все возможное для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли развивать и реализовывать свой творческий, художественный и духовный потенциал не только для собственного блага, но и для обогащения общества: «Этот принцип конвенции прекрасно согласуется с целями самого фонда».
Она подчеркнула, что Певческий праздник предназначен для объединения людей, и исключение какого-либо коллектива с прослушивания из-за особых потребностей его участников не соответствует ни международным обязательствам Эстонии, ни целям, поставленным государством.
«Как и другие хоры, оркестры или танцевальные коллективы, коллективы людей с особыми потребностями также должны иметь возможность участвовать на Празднике песни и танца», - отметила Мадизе. Она добавила, что, разумеется, не все желающие могут попасть под певческую арку, но критерии отбора должны быть понятными и справедливыми для всех.
Канцлер юстиции напомнила, что в описании предстоящего Праздника песни и танца говорится, что человек и человечность являются ценностями, вдохновившими создателей Iseoma: «Этот праздник несет идею о том, что когда-то эстонский народ, говоривший на диалектах, на Певческом празднике объединился в литературный эстонский язык, и теперь литературный язык вновь будет распет на диалекты».
«Государственным языком Эстонии является эстонский язык. Эстонский жестовый язык является самостоятельным языком, а жестовая форма эстонского языка - это его разновидность. Хор на жестовом языке, желающий также выступить на Певческом празднике, исполнил бы свои песни на эстонском жестовом языке. Хор уже адаптировал репертуар смешанных хоров на жестовый язык», - добавила она, подчеркнув, что участие такого хора еще больше подчеркнет богатство эстонского языка.
Для того чтобы все люди с ограниченными возможностями могли реализовывать свои основные права и свободы на равных основаниях с другими, Мадизе ожидает от фонда разъяснений, как исключение хора на жестовом языке или любого другого необычного коллектива из Певческого праздника согласуется с международными обязательствами Эстонии, целями фонда и концептуальной идеей праздника Iseoma.
Руководитель фонда Маргус Тоомла в коротком комментарии для Delfi отметил, что они обсуждают все вопросы, чтобы найти наилучшее решение.