На юге Эстонии отремонтируют участок дороги на важной автомагистрали

Участок шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Выру, на котором запланированы восстановительные работы.

Департамент транспорта планирует в следующем году провести восстановительный ремонт на участке автомагистрали Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа протяженностью около восьми км - от границы города Выру до перекрестка Райсте.