Департамент транспорта планирует в следующем году провести восстановительный ремонт на участке автомагистрали Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа протяженностью около восьми км - от границы города Выру до перекрестка Райсте.
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На юге Эстонии отремонтируют участок дороги на важной автомагистрали
В пятницу, 20 декабря, ведомство объявило для этого государственный тендер. Восстановительный ремонт планируется провести на километрах 236,3-244,1. Ожидаемая стоимость работ составляет чуть более миллиона евро.