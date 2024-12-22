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На юге Эстонии отремонтируют участок дороги на важной автомагистрали

Перевод: Сергей Светлов
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Участок шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Выру, на котором запланированы восстановительные работы.
Участок шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Выру, на котором запланированы восстановительные работы. Фото: Arved Breidaks

Департамент транспорта планирует в следующем году провести восстановительный ремонт на участке автомагистрали Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа протяженностью около восьми км - от границы города Выру до перекрестка Райсте.

В пятницу, 20 декабря, ведомство объявило для этого государственный тендер. Восстановительный ремонт планируется провести на километрах 236,3-244,1. Ожидаемая стоимость работ составляет чуть более миллиона евро.

«Цель ремонтных работ - устранение деформированных участков покрытия, неровностей и продольных колей на дороге, а также повышение комфортности езды и безопасности движения», - говорится в тендерной документации.

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