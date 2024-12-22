Маргус Цахкна: происходящее в Грузии не останется без последствий

«Мы видим, что жители Грузии продолжают выходить на улицы, отказываясь мириться с решением властей отвернуться от Европы и демократии, - заявил Цахкна. - Жестокий разгон протестов недопустим, и, к счастью, в последние дни мы наблюдаем множество решений, подтверждающих, что действия властей Грузии не останутся незамеченными и без ответа».

«Эстония, Латвия и Литва первыми ввели санкции против грузинских властей за нарушения прав человека. Приятно видеть, что другие страны поддерживают эту инициативу. На этой неделе подобные меры приняли Великобритания и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против ряда грузинских должностных лиц. Кроме того, Европейский союз принял решение прекратить безвизовый режим для лиц с дипломатическими и служебными паспортами», - отметил министр иностранных дел.

Кроме того, происходящее в Грузии привлекает внимание международных организаций. На этой неделе 38 стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование Венского механизма. Эта процедура применяется при нарушении обязательств в области прав человека и основных свобод в странах-участницах ОБСЕ.

«Эстония вместе с 37 другими странами-участницами ОБСЕ инициировала Венский механизм в связи с необоснованным применением насилия и силы против граждан Грузии, протестующих и журналистов, а также из-за случаев несправедливого задержания и жестокого обращения, которое может приравниваться к пыткам», - объяснил Цахкна. Он добавил, что грузинские власти обязаны в течение десяти дней ответить на вопросы стран-участниц ОБСЕ о нарушениях прав человека.

«Международное внимание к действиям грузинских властей и введение санкций посылают четкий сигнал: подавление голосов оппозиции, свободы слова и прав человека невозможно без последствий», - подчеркнул Цахкна.

Министр также отметил, что важным событием последних дней стал опубликованный Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) окончательный отчет по наблюдению за выборами, согласно которому выборы в Грузии проходили в условиях масштабных фальсификаций и запугивания.

«Согласно отчету ОБСЕ, день выборов характеризовался напряженной атмосферой и массовым запугиванием избирателей. Доверие к процессу выборов было подорвано неравным распределением финансовых ресурсов и поляризацией медиапространства», - отметил Цахкна.