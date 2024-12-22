ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Деды Морозы собрались на Ратушной площади, чтобы посоревноваться в танцах

Однако в этом году зимние игры были немного иными, чем обычно. Вдохновленные статусом культурной столицы, Деды Морозы решили в этот раз устроить рождественский концерт для жителей Тарту, собравшихся на площади, и с их помощью посоревноваться в танцах.