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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Деды Морозы собрались на Ратушной площади, чтобы посоревноваться в танцах

Перевод: Сергей Светлов
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Днем в воскресенье, 22 декабря, погода напоминала скорее промозглую позднюю осень, чем четвертый Адвент. Несмотря на это, несколько сотен жителей Тарту стали свидетелями настоящего рождественского веселья, ведь на Ратушную площадь съехались около двадцати Дедов Морозов, чтобы провести ставшие традиционными зимние игры Дедов Морозов.

Однако в этом году зимние игры были немного иными, чем обычно. Вдохновленные статусом культурной столицы, Деды Морозы решили в этот раз устроить рождественский концерт для жителей Тарту, собравшихся на площади, и с их помощью посоревноваться в танцах.

Для этого десять команд получили шагомеры. Их задачей было приглашать Дедов Морозов танцевать во время концерта, чтобы собрать как можно больше шагов.

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