В Германии продолжается расследование обстоятельств нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге, когда автомобиль въехал в толпу посетителей, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения. В адрес властей страны звучат серьезные вопросы о том, почему это происшествие не удалось предотвратить и как службы безопасности отреагировали на предупреждения о подозреваемом, направленные Саудовской Аравией.
Нападение в Магдебурге: серьезные вопросы к властям о безопасности и о том, что они знали о подозреваемом
По подозрению в совершении нападения арестован врач из Саудовской Аравии по имени Талеб аль-Абдулмохсен. Он прибыл в Германию в 2006 году на учебу, а в 2016 году получил статус беженца.
Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений.
Судя по социальным сетям аль-Абдулмохсена, он имеет резко антиисламские взгляды и разделяет идеологию крайне правых организаций.
Сейчас главный рождественский рынок Магдебурга, где произошло нападение, оцеплен лентой и окружен полицейскими фургонами. Вооруженные офицеры патрулируют близлежащие магазины и торговые центры.
Жители города явно разгневаны произошедшим и недоумевают, как такое могло случиться, передают корреспонденты Би-би-си. Многие считают это нападение ужасным упущением в системе безопасности.
В субботу в Магдебург прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, и когда вместе с коллегами по правительству он посещал место происшествия, их встретили свистом и криками hau ab - это достаточно грубое немецкое выражение, означающее «проваливай».
Некоторые, казалось, были разгневаны провалом в обеспечении безопасности. Других, похоже, раздражала ситуация вообще и политические лидеры Германии в частности, отмечают наши корреспонденты.
В субботу вечером, когда на площади перед собором Магдебурга проходила поминальная служба, куда пришли сотни людей, неподалеку развернулась демонстрация.
Протестующие держали транспаранты с популярным среди ультраправых лозунгом «Реэмиграция сейчас!», и выкрикивали: «Те, кто не любит Германию, должны ее покинуть».
Как машина смогла проехать на рынок
Один из главных вопросов, звучащих в адрес властей, - каким образом машине нападавшего удалось проехать на рынок, хотя после серии аналогичных нападений в прошлом он был защищен бетонными блоками.
Безопасность на рождественских рынках по всей Германии была усилена после аналогичного нападения в Берлине в 2016 году, когда мужчина въехал на грузовике в толпу на рынке, убив 12 человек.
Открытые рождественские рынки теперь окружены барьерами - как правило, это большие бетонные блоки, как в Магдебурге. Однако между ними оставлено достаточно места, чтобы через него могли проехать машины скорой помощи.
Именно таким проездом для автомобилей экстренных служб, вероятно, и воспользовался подозреваемый.
Магдебургский городской чиновник Ронни Круг заявил журналистам на пресс-конференции в субботу, что спасателям нужен маршрут эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, и все соответствующие ведомства одобрили план обеспечения безопасности.
«Концепция охраны и безопасности должна, с одной стороны, максимально защитить посетителей мероприятия, но в то же время гарантировать, что если что-то произойдет, они смогут быстро и безопасно его покинуть, - сказал он. - Возможно, это просто нельзя было предотвратить».
Предупреждения Саудовской Аравии: что властям было известно о подозреваемом
В прошлом Германия пострадала от ряда исламистских атак, но следователи заявили, что в данном случае все доказательства указывают на совсем иные мотивы подозреваемого.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый, вероятно, был исламофобом. Фезер сообщила немецкой газете Bild, что следователи тщательно изучат информацию, которой власти располагали о нем в прошлом, и то, как расследовались его связи и степень представляемой угрозы.
По данным Би-би-си, психиатр числился в штате специализированной клиники Salus-Fachklinikum в Бернбурге, в 46 км от Магдебурга, но более двух месяцев не появлялся на работе, будучи то в отпуске, то на больничном.
В 2019 году Би-би-си взяла у аль-Абдулмосхена интервью, где он рассказывал о своем сайте для помощи гражданам стран Персидского залива, пытающимся спастись от преследований властей. Тогда он говорил, что работа над этим проектом может отнимать у него от 10 до 16 часов в день, и 90% обращающихся к нему за помощью — женщины в возрасте от 18 до 30 лет.
В социальных сетях подозреваемого регулярно появлялись антиисламские высказывания и разнообразные теории заговора. Он также выразил симпатию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), перепостив посты ее лидера.
Источник, близкий к саудовскому правительству, сообщил Би-би-си, что Эр-Рияд направил немецким властям четыре официальных уведомления, предупреждая об крайне экстремальных взглядах, которых придерживался аль-Абдулмохсен.
Письма были направлены в МИД Германии и ее разведывательные службы, но все они были проигнорированы, утверждает источник.
Однако один из экспертов по борьбе с терроризмом сказал Би-би-си, что, возможно, эти предупреждения были частью кампании по дезинформации, призванной дискредитировать человека, который помога молодым саудовским женщинам получить убежище в Германии.
На субботней пресс-конференции шеф полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс сказал, что полиция проводила проверку на предмет того, может ли подозреваемый представлять потенциальную угрозу, но это было год назад.
Он добавил, что расследование прошлого подозреваемого продолжается, и больше ничего комментировать не стал.
Немецкое ведомство по делам миграции и беженцев сообщило в социальных сетях, что получило жалобу на подозреваемого, к которой «отнеслось серьезно». Но поскольку ведомство не является следственным органом, то дело было направлено в другие инстанции.
Вопросы к сети Х Илона Маска
Позже глава уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх сообщил общественному вещателю ZDF, что его ведомство получило уведомление от Саудовской Аравии в ноябре 2023 года.
По его словам, местная полиция приняла соответствующие следственные меры, но конкретных угроз не обнаружила.
Он добавил, что подозреваемый «имел различные контакты с властями, оскорблял их и даже угрожал», но о его причастности к насильственным действиям известно не было.
Тем временем следователи активно изучают аккаунты подозреваемого в социальных сетях.
Он активно размещал в X (бывший твиттер) антиисламские высказывания, угрозы и теории заговора.
Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что владелец X Илон Маск должен ответить на вопросы о том, почему его платформа не приняла меры против аль-Абдулмохсена.
«Мы видели, что человек, совершивший это ужасное нападение, был чрезвычайно активен и публиковал угрозы в соцсети X. Вопрос в том, действительно ли X принимает меры против таких вещей? - сказал посол. - У нас в Европейском союзе есть закон о цифровой безопасности, который требует от социальных сетей принятия мер […]. Этого не произошло».
До этого Маск на собственном аккаунте призвал Шольца уйти в отставку и ретвитнул несколько сообщений, критикующих правительство Германии за то, что оно не приняло мер в связи с угрозами, высказанными подозреваемым в соцсетях.
Би-би-си обратилась в компанию X за комментарием, но пока его не получила.
Критика Маска в адрес немецких властей не ограничивается нападением в Магдебурге. Утром перед нападением он написал пост в поддержку крайне правой партии «Альтернатива для Германии». «Только AfD может спасти Германию», - написал он.
Лидер партии Алиса Вайдель поблагодарила Маска и заявила, что «„Альтернатива для Германии" - это действительно единственная альтернатива для нашей страны, наш самый последний вариант», - говорится в сообщении, ретвитнутом Маском.
В ответ на это Бергер сказал: «Я думаю, Илону Маску - прежде, чем давать нежелательные советы гражданам Германии, - следует посмотреть на ситуацию на своей собственной платформе».