Нападение в Магдебурге: серьезные вопросы к властям о безопасности и о том, что они знали о подозреваемом

Один из главных вопросов, звучащих в адрес властей, - каким образом машине нападавшего удалось проехать на рынок, хотя после серии аналогичных нападений в прошлом он был защищен бетонными блоками.

Власти все еще пытаются понять, почему подозреваемый совершил нападение. Фото: EPA

Безопасность на рождественских рынках по всей Германии была усилена после аналогичного нападения в Берлине в 2016 году, когда мужчина въехал на грузовике в толпу на рынке, убив 12 человек.

Открытые рождественские рынки теперь окружены барьерами - как правило, это большие бетонные блоки, как в Магдебурге. Однако между ними оставлено достаточно места, чтобы через него могли проехать машины скорой помощи.

Именно таким проездом для автомобилей экстренных служб, вероятно, и воспользовался подозреваемый.

Магдебургский городской чиновник Ронни Круг заявил журналистам на пресс-конференции в субботу, что спасателям нужен маршрут эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, и все соответствующие ведомства одобрили план обеспечения безопасности.

«Концепция охраны и безопасности должна, с одной стороны, максимально защитить посетителей мероприятия, но в то же время гарантировать, что если что-то произойдет, они смогут быстро и безопасно его покинуть, - сказал он. - Возможно, это просто нельзя было предотвратить».

Предупреждения Саудовской Аравии: что властям было известно о подозреваемом

В прошлом Германия пострадала от ряда исламистских атак, но следователи заявили, что в данном случае все доказательства указывают на совсем иные мотивы подозреваемого.

В 2019 году аль-Абдулмосхен давал интервью Би-би-си. Фото: BBC