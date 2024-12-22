Вс, 22.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Нападение в Магдебурге: серьезные вопросы к властям о безопасности и о том, что они знали о подозреваемом

Copy
BBC
Полиция в Магдебурге.
Полиция в Магдебурге. Фото: BBC News

В Германии продолжается расследование обстоятельств нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге, когда автомобиль въехал в толпу посетителей, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения. В адрес властей страны звучат серьезные вопросы о том, почему это происшествие не удалось предотвратить и как службы безопасности отреагировали на предупреждения о подозреваемом, направленные Саудовской Аравией.

По подозрению в совершении нападения арестован врач из Саудовской Аравии по имени Талеб аль-Абдулмохсен. Он прибыл в Германию в 2006 году на учебу, а в 2016 году получил статус беженца.

Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и нанесении опасных телесных повреждений.

Судя по социальным сетям аль-Абдулмохсена, он имеет резко антиисламские взгляды и разделяет идеологию крайне правых организаций.

Сейчас главный рождественский рынок Магдебурга, где произошло нападение, оцеплен лентой и окружен полицейскими фургонами. Вооруженные офицеры патрулируют близлежащие магазины и торговые центры.

Жители города явно разгневаны произошедшим и недоумевают, как такое могло случиться, передают корреспонденты Би-би-си. Многие считают это нападение ужасным упущением в системе безопасности.

В субботу в Магдебург прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, и когда вместе с коллегами по правительству он посещал место происшествия, их встретили свистом и криками hau ab - это достаточно грубое немецкое выражение, означающее «проваливай».

Некоторые, казалось, были разгневаны провалом в обеспечении безопасности. Других, похоже, раздражала ситуация вообще и политические лидеры Германии в частности, отмечают наши корреспонденты.

В субботу вечером, когда на площади перед собором Магдебурга проходила поминальная служба, куда пришли сотни людей, неподалеку развернулась демонстрация.

Протестующие держали транспаранты с популярным среди ультраправых лозунгом «Реэмиграция сейчас!», и выкрикивали: «Те, кто не любит Германию, должны ее покинуть».

Как машина смогла проехать на рынок

Один из главных вопросов, звучащих в адрес властей, - каким образом машине нападавшего удалось проехать на рынок, хотя после серии аналогичных нападений в прошлом он был защищен бетонными блоками.

Власти все еще пытаются понять, почему подозреваемый совершил нападение.
Власти все еще пытаются понять, почему подозреваемый совершил нападение. Фото: EPA

Безопасность на рождественских рынках по всей Германии была усилена после аналогичного нападения в Берлине в 2016 году, когда мужчина въехал на грузовике в толпу на рынке, убив 12 человек.

Открытые рождественские рынки теперь окружены барьерами - как правило, это большие бетонные блоки, как в Магдебурге. Однако между ними оставлено достаточно места, чтобы через него могли проехать машины скорой помощи.

Именно таким проездом для автомобилей экстренных служб, вероятно, и воспользовался подозреваемый.

Магдебургский городской чиновник Ронни Круг заявил журналистам на пресс-конференции в субботу, что спасателям нужен маршрут эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, и все соответствующие ведомства одобрили план обеспечения безопасности.

«Концепция охраны и безопасности должна, с одной стороны, максимально защитить посетителей мероприятия, но в то же время гарантировать, что если что-то произойдет, они смогут быстро и безопасно его покинуть, - сказал он. - Возможно, это просто нельзя было предотвратить».

Предупреждения Саудовской Аравии: что властям было известно о подозреваемом

В прошлом Германия пострадала от ряда исламистских атак, но следователи заявили, что в данном случае все доказательства указывают на совсем иные мотивы подозреваемого.

В 2019 году аль-Абдулмосхен давал интервью Би-би-си.
В 2019 году аль-Абдулмосхен давал интервью Би-би-си. Фото: BBC

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что подозреваемый, вероятно, был исламофобом. Фезер сообщила немецкой газете Bild, что следователи тщательно изучат информацию, которой власти располагали о нем в прошлом, и то, как расследовались его связи и степень представляемой угрозы.

По данным Би-би-си, психиатр числился в штате специализированной клиники Salus-Fachklinikum в Бернбурге, в 46 км от Магдебурга, но более двух месяцев не появлялся на работе, будучи то в отпуске, то на больничном.

В 2019 году Би-би-си взяла у аль-Абдулмосхена интервью, где он рассказывал о своем сайте для помощи гражданам стран Персидского залива, пытающимся спастись от преследований властей. Тогда он говорил, что работа над этим проектом может отнимать у него от 10 до 16 часов в день, и 90% обращающихся к нему за помощью — женщины в возрасте от 18 до 30 лет.

В социальных сетях подозреваемого регулярно появлялись антиисламские высказывания и разнообразные теории заговора. Он также выразил симпатию ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), перепостив посты ее лидера.

Источник, близкий к саудовскому правительству, сообщил Би-би-си, что Эр-Рияд направил немецким властям четыре официальных уведомления, предупреждая об крайне экстремальных взглядах, которых придерживался аль-Абдулмохсен.

Письма были направлены в МИД Германии и ее разведывательные службы, но все они были проигнорированы, утверждает источник.

Однако один из экспертов по борьбе с терроризмом сказал Би-би-си, что, возможно, эти предупреждения были частью кампании по дезинформации, призванной дискредитировать человека, который помога молодым саудовским женщинам получить убежище в Германии.

На субботней пресс-конференции шеф полиции Магдебурга Том-Оливер Лангханс сказал, что полиция проводила проверку на предмет того, может ли подозреваемый представлять потенциальную угрозу, но это было год назад.

Он добавил, что расследование прошлого подозреваемого продолжается, и больше ничего комментировать не стал.

Немецкое ведомство по делам миграции и беженцев сообщило в социальных сетях, что получило жалобу на подозреваемого, к которой «отнеслось серьезно». Но поскольку ведомство не является следственным органом, то дело было направлено в другие инстанции.

Вопросы к сети Х Илона Маска

Позже глава уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх сообщил общественному вещателю ZDF, что его ведомство получило уведомление от Саудовской Аравии в ноябре 2023 года.

По его словам, местная полиция приняла соответствующие следственные меры, но конкретных угроз не обнаружила.

Он добавил, что подозреваемый «имел различные контакты с властями, оскорблял их и даже угрожал», но о его причастности к насильственным действиям известно не было.

Люди приносят цветы к церкви у места происшествия.
Люди приносят цветы к церкви у места происшествия. Фото: Reuters

Тем временем следователи активно изучают аккаунты подозреваемого в социальных сетях.

Он активно размещал в X (бывший твиттер) антиисламские высказывания, угрозы и теории заговора.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что владелец X Илон Маск должен ответить на вопросы о том, почему его платформа не приняла меры против аль-Абдулмохсена.

«Мы видели, что человек, совершивший это ужасное нападение, был чрезвычайно активен и публиковал угрозы в соцсети X. Вопрос в том, действительно ли X принимает меры против таких вещей? - сказал посол. - У нас в Европейском союзе есть закон о цифровой безопасности, который требует от социальных сетей принятия мер […]. Этого не произошло».

До этого Маск на собственном аккаунте призвал Шольца уйти в отставку и ретвитнул несколько сообщений, критикующих правительство Германии за то, что оно не приняло мер в связи с угрозами, высказанными подозреваемым в соцсетях.

Би-би-си обратилась в компанию X за комментарием, но пока его не получила.

Критика Маска в адрес немецких властей не ограничивается нападением в Магдебурге. Утром перед нападением он написал пост в поддержку крайне правой партии «Альтернатива для Германии». «Только AfD может спасти Германию», - написал он.

Лидер партии Алиса Вайдель поблагодарила Маска и заявила, что «„Альтернатива для Германии" - это действительно единственная альтернатива для нашей страны, наш самый последний вариант», - говорится в сообщении, ретвитнутом Маском.

В ответ на это Бергер сказал: «Я думаю, Илону Маску - прежде, чем давать нежелательные советы гражданам Германии, - следует посмотреть на ситуацию на своей собственной платформе».

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх