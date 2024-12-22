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ВИДЕО В Турции вертолет врезался в больницу

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В Турции вертолет врезался в больницу.
В Турции вертолет врезался в больницу. Фото: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 22 декабря, вертолет врезался в больницу в городе Мугла на юго-западе Турции, в результате чего погибли четыре человека, сообщили официальные источники.

Вертолет при взлете врезался в четвертый этаж больницы и разбился. В результате катастрофы погибли два пилота, врач и еще один человек. По словам официальных лиц, во время аварии стоял густой туман.

Вертолет взлетел в условиях плохой видимости с крыши городской больницы и собирался вылететь в город Анталья.

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