Незадолго до Черной пятницы Amazon без громких заявлений добавил в свое мобильное приложение новый раздел под названием Haul, ориентированный на продажу сверхдешевых товаров, доставляемых в основном напрямую из Китая.
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Amazon бросает вызов Temu: еще больше супердешевых товаров с азиатским акцентом
Haul доступен только в мобильной версии и представляет собой ответ Amazon на быстро набирающую популярность платформу Temu, управляемую компанией PDD Holdings, а также на гиганта быстрой моды Shein.