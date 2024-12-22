Amazon бросает вызов Temu: еще больше супердешевых товаров с азиатским акцентом

Amazon запустила в США бета-версию своего недорогого магазина Amazon Haul для смартфонов, который нацелен на выгодные цены.

Незадолго до Черной пятницы Amazon без громких заявлений добавил в свое мобильное приложение новый раздел под названием Haul, ориентированный на продажу сверхдешевых товаров, доставляемых в основном напрямую из Китая.