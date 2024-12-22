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Amazon бросает вызов Temu: еще больше супердешевых товаров с азиатским акцентом

Перевод: Каролина Вертяева
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Amazon запустила в США бета-версию своего недорогого магазина Amazon Haul для смартфонов, который нацелен на выгодные цены.
Amazon запустила в США бета-версию своего недорогого магазина Amazon Haul для смартфонов, который нацелен на выгодные цены. Фото: Postimees

Незадолго до Черной пятницы Amazon без громких заявлений добавил в свое мобильное приложение новый раздел под названием Haul, ориентированный на продажу сверхдешевых товаров, доставляемых в основном напрямую из Китая.

Haul доступен только в мобильной версии и представляет собой ответ Amazon на быстро набирающую популярность платформу Temu, управляемую компанией PDD Holdings, а также на гиганта быстрой моды Shein.

По данным CNBC, с момента запуска в ноябре Haul собрал миллионы уникальных посещений.

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