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Исследование: гномы активно радуют детей подарками, а Дед Мороз постучится в каждую седьмую дверь

Перевод: Каролина Вертяева
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Гномики и Дед Мороз каждую зиму радуют детей подарками.
Гномики и Дед Мороз каждую зиму радуют детей подарками. Фото: Arvo Meeks

Согласно рождественскому исследованию Kantar Emor, гномики продолжают активно посещать семьи с детьми, оставляя подарки в носках, а Деда Мороза ждут в каждой седьмой семье страны.

Одним из наиболее заметных аспектов праздника являются гномики, которые, как показывают результаты исследования, регулярно радуют детей подарками. В 80% семей с детьми младше 16 лет гномы оставляют сладости и небольшие подарки в носках. Среди всего населения 40% также отмечают, что эта традиция сохраняется в их домах.

Дед Мороз также остается символом Рождества для многих семей, особенно с детьми. Согласно данным опроса, в каждую седьмую семью в этом году ожидают его визита.

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