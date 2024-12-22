Согласно рождественскому исследованию Kantar Emor, гномики продолжают активно посещать семьи с детьми, оставляя подарки в носках, а Деда Мороза ждут в каждой седьмой семье страны.
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Исследование: гномы активно радуют детей подарками, а Дед Мороз постучится в каждую седьмую дверь
Одним из наиболее заметных аспектов праздника являются гномики, которые, как показывают результаты исследования, регулярно радуют детей подарками. В 80% семей с детьми младше 16 лет гномы оставляют сладости и небольшие подарки в носках. Среди всего населения 40% также отмечают, что эта традиция сохраняется в их домах.