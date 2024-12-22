Исследование: гномы активно радуют детей подарками, а Дед Мороз постучится в каждую седьмую дверь

Одним из наиболее заметных аспектов праздника являются гномики, которые, как показывают результаты исследования, регулярно радуют детей подарками. В 80% семей с детьми младше 16 лет гномы оставляют сладости и небольшие подарки в носках. Среди всего населения 40% также отмечают, что эта традиция сохраняется в их домах.