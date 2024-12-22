Сильный ветер стал причиной отмены 100 рейсов в лондонском аэропорту

Порывы ветра достигали 120 километров в час (33 метра в секунду), что ранее побудило метеорологическую службу Великобритании в субботу, 21 декабря, объявить желтое предупреждение.

На воскресенье предупреждение сохранялось для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также распространялось на северо-восток, северо-запад, юго-запад Англии, западный Мидленд, Йоркшир, Дербишир и Хэмпшир.

Представитель аэропорта Хитроу подчеркнул, что было отменено лишь небольшое количество рейсов, поэтому планы большинства пассажиров остались без изменений. Пассажиров настоятельно призвали проверять актуальную информацию о своих рейсах.

Непогода сказалась не только на авиасообщении. Были введены ограничения на движение паромов по нескольким маршрутам, а также ограничена скорость поездов на маршруте между Глазго и Обаном.