В воскресенье, 22 декабря, сильный ветер стал причиной отмены около 100 рейсов в лондонском аэропорту Хитроу, пишет New York Post.
Сильный ветер стал причиной отмены 100 рейсов в лондонском аэропорту
Порывы ветра достигали 120 километров в час (33 метра в секунду), что ранее побудило метеорологическую службу Великобритании в субботу, 21 декабря, объявить желтое предупреждение.
На воскресенье предупреждение сохранялось для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также распространялось на северо-восток, северо-запад, юго-запад Англии, западный Мидленд, Йоркшир, Дербишир и Хэмпшир.
Представитель аэропорта Хитроу подчеркнул, что было отменено лишь небольшое количество рейсов, поэтому планы большинства пассажиров остались без изменений. Пассажиров настоятельно призвали проверять актуальную информацию о своих рейсах.
Непогода сказалась не только на авиасообщении. Были введены ограничения на движение паромов по нескольким маршрутам, а также ограничена скорость поездов на маршруте между Глазго и Обаном.