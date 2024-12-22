Сбежавший прокремлевский активист готовит книгу о «притеснениях» русскоязычных в странах Балтии

Проект, известный как «Белая книга», был инициирован Петром Погородным, который вместе с другими фигурантами дела Дмитрием Сустретовым и Юрием Алексеевым находится под судом за деятельность портала imhoclub.lv.

По данным прокуратуры, этот портал финансировался Фондом поддержки соотечественников за рубежом при Министерстве иностранных дел России с целью пропаганды и дезинформации.

На издание книги запросили три миллиона рублей из Москвы. Она должна содержать материалы о «репрессиях» против русских со времен 90-х годов, включая якобы незаконные приговоры, преследование активистов, разрушение советских памятников и даже применение уголовной психиатрии.

Один из подсудимых, Юрий Алексеев, два месяца назад сбежал из Латвии. В соцсетях он опубликовал фотографии с белорусской границы и заявил, что ищет политическое убежище в Беларуси. Там он активно участвует в пропагандистских мероприятиях, включая Форум белорусских журналистов, и выступает на местных телеканалах с похвалами в адрес авторитарного режима.

«Белую книгу» планируют распространять через международные организации, такие как Совет по правам человека ООН, Европейская комиссия и страны BRICS+. На ее основе предполагается создать медиапродукты для дальнейшего продвижения.

Эксперты в Латвии считают, что основная аудитория проекта - жители России. Цель книги - усилить страх внутри страны и обосновать возможность конфликта под предлогом «геноцида русских». Однако, по мнению латвийских аналитиков, серьезного влияния на международную общественность такие материалы не окажут.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Янис Сартс, отмечает, что беглые активисты пытаются наладить финансовые потоки из Кремля, используя подобные проекты для заработка.

Политолог Андис Кудорс, подчеркивает, что эти материалы - часть информационной войны, направленной на запугивание аудитории.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Латвии Айнар Латковскис считает, что подобные инициативы требуют усиленной работы служб безопасности. «Те, кто работают против латвийской демократии, должны это почувствовать и уехать из страны», - заявил он.