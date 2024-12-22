В воскресенье вечером Союз охотников Эстонии торжественно объявил в Тарту охотничье перемирие под звуки горнов. Оно продлится с кануна Рождества до второго дня праздника.
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Союз охотников Эстонии объявил охотничье перемирие на время праздников
Охотничье перемирие провозгласил президент Союза охотников Эстонии Маргус Пууст. «Это замечательная традиция, которую мы соблюдаем уже 32 года, - обратился он к собравшимся около 300 охотникам в Тарту. - Я призываю всех ее придерживаться, чтобы и дикие животные могли провести рождественское время спокойно в лесу».