Союз охотников Эстонии объявил охотничье перемирие на время праздников

Охотничье перемирие провозгласил президент Союза охотников Эстонии Маргус Пууст. «Это замечательная традиция, которую мы соблюдаем уже 32 года, - обратился он к собравшимся около 300 охотникам в Тарту. - Я призываю всех ее придерживаться, чтобы и дикие животные могли провести рождественское время спокойно в лесу».

В своей речи Пууст затронул и тему запрета охоты на крупных хищников - волков и рыси, что, по его словам, вызывает немало сложностей для охотников. «Ни один охотник не желает, чтобы крупных хищников больше не было в эстонских лесах, - отметил он. - Но что будет, если их популяция продолжит расти в следующем году? Жизнь лосей, косуль и диких кабанов станет еще сложнее».