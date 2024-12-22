Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине, пишет «Европейская правда».
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну
«Одна из вещей, которую я хочу сделать быстро, и президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее... Мы должны ждать этого, мы должны закончить эту войну. Эта война ужасна», - сказал Трамп во время выступления в Аризоне, которое транслировал канал LiveNow от Fox.
Трамп также заявил, что в войне в Украине якобы «погибли уже миллионы военных».
«Эта война бы никогда не произошла, если бы я был президентом», - повторил также он.
19 декабря глава РФ Владимир Путин заявил, что готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом трампом «в любое время».