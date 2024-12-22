Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным, чтобы закончить войну

«Одна из вещей, которую я хочу сделать быстро, и президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее... Мы должны ждать этого, мы должны закончить эту войну. Эта война ужасна», - сказал Трамп во время выступления в Аризоне, которое транслировал канал LiveNow от Fox.